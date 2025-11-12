Offerte Black Friday
LIVE
Moldavia
0 - 0
Italia
Moldavia0 - 0 Italia
Moldavia-Italia, il risultato in diretta LIVE

Penultimo appuntamento delle qualificazioni Mondiali per l'Italia impegnata a Chisinau contro la Moldavia per proseguire il suo cammino di vittorie. Gattuso cambia rispetto all'undici tipo: in campo Raspadori e Scamacca davanti. Cristante e Tonali coppia di centrocampo, Bellanova e Cambiaso sulle corsie e Buongiorno-Mancini coppia di centrali

LIVE

10' - Ci prova direttamente da calcio di punizione, Scamacca, la sua conclusione viene deviata in angolo da Cojuhar

8' - Problema fisico per Mancini, sembra di carattere muscolare

6' - Prima bella combinazione tra Scamacca e Raspadori con conclusione di quest'ultimo e parata di Cojuhar

3' - Partenza volnterosa della Moldavia che non vuole sfigurare davanti al proprio pubblico e fondamentalmente non ha nulla da perdere

ammonizione!

2' - Ammonito Dumbravanu

calcio d'inizio!

Moldavia-Italia 0-0

Si parte a Chisinau

Inni Nazionali

Quasi tutto pronto per l'inizio di Moldavia-Italia a Chisinau

Gabbia: "Contento per le parole di Gattuso ma conta la squadra"

"Sono contento delle parole del mister. La cosa più importante è la prestazione di squadra e che vinca la partita, le cose personali vanno in secondo piano"

Italia in campo per il riscaldamento

Lo spogliatoio dell'Italia a Chisinau

Gattuso alla vigilia: "Scamacca e Raspadori dall'inizio"

Mondiale 2026: le maglie delle nazionali qualificate (o in corsa per la qualificazione)

Norvegia-Estonia 4-1, la Nazionale di Haaland a un passo dalla qualificazione diretta

Lo scenario di Moldavia-Italia

La formazione della Moldavia in grafica

La formazione dell'Italia in grafica

Italia, le scelte di formazione

Gattuso risparmia qualche giocatore in vista del match contro la Norvegia e concede spazio a Scamacca e Raspadori in coppia, in attacco, per la sfida con la Moldavia . In campo anche Tonali che è diffidato, insieme a Cristante. Sugli esterni Zaccagni e Orsolini, Bellanova e Cambiaso sulla linea dei difensori

Moldavia ai playoff Mondiali? È possibile (con l'ipotesi di uno spareggio con Italia)

Quella tra Italia e Moldavia potrebbe non essere l’ultima sfida tra le due squadre, verso il Mondiale. Se quella di giovedì è una gara che sulla carta non conta più di tanto, gli Azzurri potrebbero ritrovare la Moldavia sul loro cammino… agli spareggi. E lì il peso sarebbe ben diverso. Ma come può la Moldavia ultima nel girone sperare ancora nel playoff? Ve lo spieghiamo...

Le formazioni ufficiali

MOLDAVIA (5-3-2): Cojuhar; Revenco, Stefan, Craciun, Dumbravanu, Reabciuk; Perciun, Rata, Ionita; Postolachi, Nicolaescu. CT Popescu

ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Tonali, Cristante, Zaccagni; Scamacca, Raspadori. CT Gattuso

A novembre arriveranno altre 14 qualificate. La guida completa

Statistiche e curiosità

Dopo la falsa partenza dello scorso giugno a Oslo, gli Azzurri hanno collezionato cinque successi consecutivi, conquistando con due partite di anticipo la qualificazione ai play-off.

Le possibilità dell'Italia di arrivare al primo posto

Resta qualche remota possibilità di chiudere al primo posto il girone e assicurarsi così il pass per il Mondiale, ma oltre a vincere le prossime due gare la Nazionale dovrebbe compiere un miracoloso sorpasso sull’attuale capolista nella differenza reti (Norvegia +26, Italia +10) o confidare in un passo falso di Haaland e compagni il 13 novembre nel mach casalingo con l’Estonia.

I precedenti con la Moldavia

Sei partite e sei vittorie. È il bilancio dei precedenti con la Moldavia, battuta 2-0 anche lo scorso 9 giugno a Reggio Emilia grazie alle reti di Cambiaso e Raspadori.

Due precedenti dell'Italia a Chisinau

Sono due i precedenti della Nazionale a Chisinau, entrambi in occasione di gare di qualificazione alla Coppa del Mondo. Il 5 ottobre 1996 gli Azzurri superarono 3-1 la Moldavia con una doppietta di Fabrizio Ravanelli e un gol di Pierluigi Casiraghi, mentre l’8 settembre 2004 a decidere il match con i padroni di casa fu la rete realizzata da Alessandro Del Piero.

Il 20 novembre il sorteggio dei playoff

Il 20 novembre a Zurigo si terrà il sorteggio con 16 squadre: le 12 seconde (in ordine di Ranking Fifa) e le 4 migliori vincitrici dei gruppi di Nations League non già qualificate.

La formula dei prossimi campionati del mondo

Il Campionato del Mondo del prossimo anno sarà il primo con la formula a 48 squadre. Di queste, un terzo arriveranno dalle European Qualifiers, ovvero 16 squadre, soltanto 3 in più di quante erano ammesse con la precedente formula a 32.

Il gol di Retegui con Israele il centesimo su rigore per l'Italia

La rete di Retegui contro Israele è stata il centesimo gol su rigore (escluse le serie al termine dei minuti regolamentari) nella storia della Nazionale. In totale gli Azzurri hanno, fin qui, calciato 125 rigori (100 segnati e 25 sbagliati).

Donnarumma con Nesta e Scirea nella classifica delle presenze

Donnarumma con 78 presenze ha raggiunto Nesta e Scirea nella classifica all time. Solo due portieri hanno più presenze dell’attuale capitano azzurro: Zoff con 112 presenze e Buffon primatista assoluto con 176