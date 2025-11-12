Gattuso risparmia qualche giocatore in vista del match contro la Norvegia e concede spazio a Scamacca e Raspadori in coppia, in attacco, per la sfida con la Moldavia . In campo anche Tonali che è diffidato, insieme a Cristante. Sugli esterni Zaccagni e Orsolini, Bellanova e Cambiaso sulla linea dei difensori