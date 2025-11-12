2' - Ammonito Dumbravanu
Moldavia-Italia, il risultato in diretta LIVE
Penultimo appuntamento delle qualificazioni Mondiali per l'Italia impegnata a Chisinau contro la Moldavia per proseguire il suo cammino di vittorie. Gattuso cambia rispetto all'undici tipo: in campo Raspadori e Scamacca davanti. Cristante e Tonali coppia di centrocampo, Bellanova e Cambiaso sulle corsie e Buongiorno-Mancini coppia di centrali
10' - Ci prova direttamente da calcio di punizione, Scamacca, la sua conclusione viene deviata in angolo da Cojuhar
8' - Problema fisico per Mancini, sembra di carattere muscolare
6' - Prima bella combinazione tra Scamacca e Raspadori con conclusione di quest'ultimo e parata di Cojuhar
3' - Partenza volnterosa della Moldavia che non vuole sfigurare davanti al proprio pubblico e fondamentalmente non ha nulla da perdere
Moldavia-Italia 0-0
Si parte a Chisinau
Inni Nazionali
Quasi tutto pronto per l'inizio di Moldavia-Italia a Chisinau
Gabbia: "Contento per le parole di Gattuso ma conta la squadra"
"Sono contento delle parole del mister. La cosa più importante è la prestazione di squadra e che vinca la partita, le cose personali vanno in secondo piano"
Italia in campo per il riscaldamento
Lo spogliatoio dell'Italia a Chisinau
Gattuso alla vigilia: "Scamacca e Raspadori dall'inizio"
Mondiale 2026: le maglie delle nazionali qualificate (o in corsa per la qualificazione)
Norvegia-Estonia 4-1, la Nazionale di Haaland a un passo dalla qualificazione diretta
Lo scenario di Moldavia-Italia
La formazione della Moldavia in grafica
La formazione dell'Italia in grafica
Italia, le scelte di formazione
Gattuso risparmia qualche giocatore in vista del match contro la Norvegia e concede spazio a Scamacca e Raspadori in coppia, in attacco, per la sfida con la Moldavia . In campo anche Tonali che è diffidato, insieme a Cristante. Sugli esterni Zaccagni e Orsolini, Bellanova e Cambiaso sulla linea dei difensori
Moldavia ai playoff Mondiali? È possibile (con l'ipotesi di uno spareggio con Italia)
Quella tra Italia e Moldavia potrebbe non essere l’ultima sfida tra le due squadre, verso il Mondiale. Se quella di giovedì è una gara che sulla carta non conta più di tanto, gli Azzurri potrebbero ritrovare la Moldavia sul loro cammino… agli spareggi. E lì il peso sarebbe ben diverso. Ma come può la Moldavia ultima nel girone sperare ancora nel playoff? Ve lo spieghiamo...
Le formazioni ufficiali
MOLDAVIA (5-3-2): Cojuhar; Revenco, Stefan, Craciun, Dumbravanu, Reabciuk; Perciun, Rata, Ionita; Postolachi, Nicolaescu. CT Popescu
ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Tonali, Cristante, Zaccagni; Scamacca, Raspadori. CT Gattuso
A novembre arriveranno altre 14 qualificate. La guida completa
Statistiche e curiosità
Dopo la falsa partenza dello scorso giugno a Oslo, gli Azzurri hanno collezionato cinque successi consecutivi, conquistando con due partite di anticipo la qualificazione ai play-off.
Le possibilità dell'Italia di arrivare al primo posto
Resta qualche remota possibilità di chiudere al primo posto il girone e assicurarsi così il pass per il Mondiale, ma oltre a vincere le prossime due gare la Nazionale dovrebbe compiere un miracoloso sorpasso sull’attuale capolista nella differenza reti (Norvegia +26, Italia +10) o confidare in un passo falso di Haaland e compagni il 13 novembre nel mach casalingo con l’Estonia.
I precedenti con la Moldavia
Sei partite e sei vittorie. È il bilancio dei precedenti con la Moldavia, battuta 2-0 anche lo scorso 9 giugno a Reggio Emilia grazie alle reti di Cambiaso e Raspadori.
Due precedenti dell'Italia a Chisinau
Sono due i precedenti della Nazionale a Chisinau, entrambi in occasione di gare di qualificazione alla Coppa del Mondo. Il 5 ottobre 1996 gli Azzurri superarono 3-1 la Moldavia con una doppietta di Fabrizio Ravanelli e un gol di Pierluigi Casiraghi, mentre l’8 settembre 2004 a decidere il match con i padroni di casa fu la rete realizzata da Alessandro Del Piero.
Il 20 novembre il sorteggio dei playoff
Il 20 novembre a Zurigo si terrà il sorteggio con 16 squadre: le 12 seconde (in ordine di Ranking Fifa) e le 4 migliori vincitrici dei gruppi di Nations League non già qualificate.
La formula dei prossimi campionati del mondo
Il Campionato del Mondo del prossimo anno sarà il primo con la formula a 48 squadre. Di queste, un terzo arriveranno dalle European Qualifiers, ovvero 16 squadre, soltanto 3 in più di quante erano ammesse con la precedente formula a 32.
Il gol di Retegui con Israele il centesimo su rigore per l'Italia
La rete di Retegui contro Israele è stata il centesimo gol su rigore (escluse le serie al termine dei minuti regolamentari) nella storia della Nazionale. In totale gli Azzurri hanno, fin qui, calciato 125 rigori (100 segnati e 25 sbagliati).
Donnarumma con Nesta e Scirea nella classifica delle presenze
Donnarumma con 78 presenze ha raggiunto Nesta e Scirea nella classifica all time. Solo due portieri hanno più presenze dell’attuale capitano azzurro: Zoff con 112 presenze e Buffon primatista assoluto con 176