Qualificazioni Mondiali 2026: le partite di oggi

Qualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle partite di oggiGUIDA TV
Su Sky e in streaming su NOW fino a martedì 18 novembre appuntamento con le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Si parte alle 18 con Finlandia-Malta (Sky Sport Calcio), cinque partite in campo alle 20.45: attenzione a Lussemburgo-Germania (Sky Sport 253), spazio anche a Diretta Gol (Sky Sport Calcio) con Slovacchia-Irlanda del Nord, Polonia-Olanda, Croazia-Isole Far Oer e Gibilterra-Montenegro
QUALIFICAZIONI MONDIALI: CALENDARIO - CLASSIFICHE
È già iniziata la sosta per le Nazionali e sono ripartite le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Giovedì sera è scesa in campo l'Italia, vittoriosa in Moldavia ma sempre alle spalle della Norvegia che affronterà domenica a Milano. Chi ha staccato il pass per il Nord America è stata la Francia: chi sarà la prossima a festeggiare? In campo in serata la Germania, che rinnova la sfida a distanza con la Slovacchia. Nel gruppo G è uno scontro diretto tra Polonia e Olanda, c'è anche la Croazia che punta a chiudere i giochi. Ecco il calendario delle gare in programma oggi e come seguirle su Sky.
Approfondimento
Playoff, le possibili avversarie dell'Italia
Le partite di venerdì 14 novembre
Qualificazioni UEFA:
- Finlandia-Malta, ore 18.00 (gruppo G) - Sky Sport Calcio e NOW
- Prepartita Uefa European Qualifiers dalle 20 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
- Lussemburgo-Germania, ore 20.45 (gruppo A) - Sky Sport 253 e NOW
- Slovacchia-Irlanda del Nord, ore 20.45 (gruppo A) - Diretta Gol, Sky Sport Calcio
- Polonia-Olanda, ore 20.45 (gruppo G) - Diretta Gol, Sky Sport Calcio
- Croazia-Isole Far Oer, ore 20.45 (gruppo L) - Diretta Gol, Sky Sport Calcio
- Gibilterra-Montenegro, ore 20.45 (gruppo L) - Diretta Gol, Sky Sport Calcio
Le qualificazioni nelle altre Federazioni
CONCACAF:
- Trinidad e Tobago-Giamaica, ore 01.00
- Haiti-Costarica, ore 01.00
- Nicaragua-Honduras, ore 03.00