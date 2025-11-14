Qualificazioni Mondiali 2026: le partite di oggi

Offerte Black Friday
Qualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle partite di oggi

Su Sky e in streaming su NOW fino a martedì 18 novembre appuntamento con le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Si parte alle 18 con Finlandia-Malta (Sky Sport Calcio), cinque partite in campo alle 20.45: attenzione a Lussemburgo-Germania (Sky Sport 253), spazio anche a Diretta Gol (Sky Sport Calcio) con Slovacchia-Irlanda del Nord, Polonia-Olanda, Croazia-Isole Far Oer e Gibilterra-Montenegro

QUALIFICAZIONI MONDIALI: CALENDARIO - CLASSIFICHE

È già iniziata la sosta per le Nazionali e sono ripartite le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Giovedì sera è scesa in campo l'Italia, vittoriosa in Moldavia ma sempre alle spalle della Norvegia che affronterà domenica a Milano. Chi ha staccato il pass per il Nord America è stata la Francia: chi sarà la prossima a festeggiare? In campo in serata la Germania, che rinnova la sfida a distanza con la Slovacchia. Nel gruppo G è uno scontro diretto tra Polonia e Olanda, c'è anche la Croazia che punta a chiudere i giochi. Ecco il calendario delle gare in programma oggi e come seguirle su Sky.

Playoff, le possibili avversarie dell'Italia

Le partite di venerdì 14 novembre

Qualificazioni UEFA:

  • Finlandia-Malta, ore 18.00 (gruppo G) - Sky Sport Calcio e NOW
  • Prepartita Uefa European Qualifiers dalle 20 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
  • Lussemburgo-Germania, ore 20.45 (gruppo A) - Sky Sport 253 e NOW
  • Slovacchia-Irlanda del Nord, ore 20.45 (gruppo A) - Diretta Gol, Sky Sport Calcio
  • Polonia-Olanda, ore 20.45 (gruppo G) - Diretta Gol, Sky Sport Calcio
  • Croazia-Isole Far Oer, ore 20.45 (gruppo L) - Diretta Gol, Sky Sport Calcio
  • Gibilterra-Montenegro, ore 20.45 (gruppo L) - Diretta Gol, Sky Sport Calcio

Le qualificazioni nelle altre Federazioni

CONCACAF: 

  • Trinidad e Tobago-Giamaica, ore 01.00
  • Haiti-Costarica, ore 01.00
  • Nicaragua-Honduras, ore 03.00

