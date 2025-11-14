Qualificazioni Mondiali 2026: le partite di oggi

È già iniziata la sosta per le Nazionali e sono ripartite le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Giovedì sera è scesa in campo l'Italia, vittoriosa in Moldavia ma sempre alle spalle della Norvegia che affronterà domenica a Milano. Chi ha staccato il pass per il Nord America è stata la Francia: chi sarà la prossima a festeggiare? In campo in serata la Germania, che rinnova la sfida a distanza con la Slovacchia. Nel gruppo G è uno scontro diretto tra Polonia e Olanda, c'è anche la Croazia che punta a chiudere i giochi. Ecco il calendario delle gare in programma oggi e come seguirle su Sky.

