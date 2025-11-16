Fifa: cos'è il SMPS, il sistema contro la violenza online e sui social

Si chiama 'Servizio di protezione dei social media' ed è studiato per proteggere le persone dagli abusi online, in particolare dai messaggi razzisti, discriminatori o minacciosi che possono essere inviati durante le competizioni più importanti. La Fifa sta inserendo in una 'lista nera' le persone responsabili di comportamenti offensivi, con l'obiettivo di impedire loro di acquistare biglietti per futuri tornei o eventi

Rispetto e inclusione, contro ogni forma di odio e discriminazione, nella vita come nel mondo online e dei social. In occasione della Giornata internazionale della tolleranza, la Fifa ha ribadito il proprio impegno in questo ambito potenziando il proprio Servizio di protezione dei social media (SMPS), disponibile tutto l'anno per tutti i giocatori, le squadre e i funzionari dei tornei e per le Federazioni affiliate. Di cosa si tratta? Di un sistema progettato per proteggere le persone dagli abusi online, in particolare dai messaggi razzisti, discriminatori o minacciosi che possono essere inviati durante le competizioni più importanti. Dal suo lancio nel 2022 sono stati segnalati alle piattaforme dei social media oltre 65.000 post offensivi affinché fossero esaminati e rimossi, di cui oltre 30.000 dall'inizio di quest'anno. Non solo, dall'inizio di quest'anno, undici persone sono state segnalate alle autorità di polizia globali in Argentina, Brasile, Francia, Polonia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti a seguito di abusi durante le competizioni Fifa, e un caso è stato sottoposto all'Interpol.

Come funziona Il sistema monitora i contenuti offensivi o di incitamento all'odio rivolti a giocatori, allenatori, squadre e arbitri, segnala e contribuisce a rimuovere i contenuti dannosi dalle piattaforme, segnala gli abusi più gravi alle autorità competenti, filtra e blocca i messaggi offensivi prima che raggiungano il destinatario e raccoglie dati a supporto delle azioni disciplinari e per migliorare la protezione contro l'odio online a lungo termine. Inoltre, il SMPS impedisce ai follower dei titolari degli account di essere esposti a post offensivi, discriminatori e minacciosi, evitando così la normalizzazione di questo tipo di azioni.

La lista nera La Fifa fa anche sapere che sta inserendo in una 'lista nera' le persone responsabili di comportamenti altamente offensivi, con l'obiettivo di impedire loro di acquistare biglietti per futuri tornei o eventi. Il sistema è stato implementato durante l'ultimo Mondiale per Club: l'SMPS (il Servizio di protezione dei social media) ha monitorato 2.401 account attivi su cinque piattaforme di social media, coprendo giocatori, allenatori, squadre e arbitri che hanno partecipato al torneo innovativo, con 5,9 milioni di post analizzati, 179.517 segnalati per la revisione e 20.587 segnalati alle piattaforme competenti.