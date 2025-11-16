Il Ct dell'Italia a Sky Sport dopo la netta sconfitta contro la Norvegia: "Chiediamo scusa perché perdere 4-1 a San Siro non è mai bello. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato tutto: abbiamo dato loro campo e ci hanno fatto del male. Poi viene fuori la fragilità e penso che su quest'aspetto dobbiamo ancora migliorare. In questa partita sono venuti fuori tutti i nostri difetti". E sui playoff: "Il tempo è poco, ma dobbiamo lavorare sulle nostre fragilità"

L'Italia perde (ancora) contro la Norvegia. A San Siro finisce 4-1 per la squadra di Solbakken, con gli azzurri che per qualificarsi ai Mondiali 2026 saranno costretti a giocare i playoff: "Ci sono state due partite, una nel primo tempo e l'altra nel secondo - ha detto il Ct dell'Italia Gennaro Gattuso a Sky Sport -. Nel primo tempo la squadra ha fatto una buonissima partita, non abbiamo mai dato campo alla Norvegia e siamo stati compatti facendo quello che dovevamo fare. Nel secondo tempo abbiamo fatto una fatica pazzesca. C'è tanta delusione, i ragazzi si meritavano una bella serata. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato tutto: abbiamo dato loro campo e ci hanno fatto del male. Poi viene fuori la fragilità e penso che su quest'aspetto dobbiamo ancora migliorare. In questa partita sono venuti fuori tutti i nostri difetti: come subiamo un po' andiamo in affanno".