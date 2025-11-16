Offerte Black Friday
Italia-Norvegia, le pagelle di Stefano De Grandis: i voti delle qualificazioni Mondiali

Mondiali fotogallery
12 foto

L'Italia perde ancora contro la Norvegia, che si impone 4-1 a San Siro. Non basta Pio Esposito, male Di Lorenzo e Mancini in difesa. Frattesi delude e Barella non incide. La Nazionale di Gattuso dovrà passare di nuovo dai playoff per provare a qualificarsi al prossimo Mondiale: il sorteggio giovedì 20 novembre alle 13 LIVE su Sky Sport 24. D seguito i voti di Italia-Norvegia a cura di Stefano De Grandis

ITALIA-NORVEGIA 1-4: GLI HIGHLIGHTS

Le pagelle di Italia-Norvegia 1-4

L'Italia perde ancora contro la Norvegia, che si impone 4-1 a San Siro. Non basta Pio Esposito,...

    Gattuso: "Chiediamo scusa, siamo fragili"

    italia

    Il Ct dell'Italia a Sky Sport dopo la netta sconfitta contro la Norvegia: "Chiediamo scusa perché...

    Italia, sorteggio dei playoff giovedì 20 alle 13

    mondiali 2026

    L'Italia perde a San Siro per 4-1 contro la Norvegia, con questo risultato la nostra...

    Solbakken e il discorso alla squadra a San Siro

    italia-norvegia

    Squadra raccolta in cerchio e discorso del ct Stale Solbakken sul terreno di gioco di San Siro....