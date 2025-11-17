Haaland, frecciata a Mancini dopo Italia-Norvegia

Offerte Black Friday
Haaland dopo Italia-Norvegia: "Mancini mi toccava il sedere, gli ho fatto due gol..."

qual. mondiali

L'attaccante norvegese ha svelato un retroscena sul duello in campo con Mancini: "Sull'1-1 mi ha toccato il sedere e ho pensato 'Che sta facendo?'. L'ho ringraziato per avermi motivato, ho fatto due gol e abbiamo vinto 4-1"

Nella travolgente vittoria ottenuta dalla Norvegia contro l'Italia, si è messo ancora una volta in evidenza lo strapotere fisico, caratteriale e realizzativo di Erling Haaland. Un'altra doppietta nel giro di 90 secondi (all'andata ne aveva segnato uno) e quota 16 gol complessivi nel girone di qualificazione ai Mondiali, che proiettano il suo score totale in nazionale a 55 reti in 48 presenze.

Quello che non si è 'visto' in partita, invece, l'ha raccontato l'attaccante del Manchester City nel post-partita: "Mancini ha iniziato a toccarmi il sedere quando il punteggio era 1-1 - ha svelato Haaland ai microfoni della tv norvegese TV2 -, ho pensato «Cosa sta facendo?». Gli ho detto «grazie per la motivazione, andiamo c....». Ho segnato due gol e abbiamo vinto la partita 4-1, quindi lo ringrazio".

