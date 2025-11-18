L'Italia 'perde' Valente: ha esordito con l'Olanda

“Sapevo che Luciano era bravo quando l'abbiamo acquistato dal Groningen, ma ora sta diventando un giocatore fantastico. Ha intuito, è dotato tecnicamente, fa passaggi decisivi e ha una grande voglia di migliorare. Per me è già un giocatore speciale". Parola di Robin Van Persie, suo allenatore al Feyenoord che lo ha messo fin da subito al centro del progetto. In Eredivisie è sempre stato utilizzato (10 volte su 12 è partito da titolare, con 1 gol e 2 assist all'attivo), così come nei preliminari Champions e in Europa League che hanno rappresentato per Valente le prime esperienze a livello europeo. Ed è grazie a queste prestazioni che si è guadagnato la prima convocazione in nazionale maggiore.