La più piccola nazionale (per superficie, 444 km²) stacca il pass per il Mondiale e centra così un record storico. Guidata dal Ct Advocaat, pareggia con la Giamaica e vince il proprio girone. Haiti torna alla fase finale della Coppa del Mondo 52 anni dopo l'ultima volta, ci sarà anche Panama

La piccola nazione caraibica di Curaçao è diventata il paese più piccolo di sempre a qualificarsi per i Mondiali di calcio con una superficie di soli 444 km². Il pass è arrivato dopo il pareggio 0-0 contro la Giamaica a Kingston. Curaçao, con una popolazione di appena 156.000 abitanti, ha resistito al furioso assalto dei giamaicani nel secondo tempo, ottenendo il pareggio necessario per qualificarsi ai Mondiali che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Guidata dal Ct Advocaat, Curaçao vince il girone davanti a Giamaica e Trinidad e Tobago.