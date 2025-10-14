Nazionali più piccole (per superficie Paese) qualificate a un Mondiale. Capo Verde 1^
Con la qualificazione al Mondiale 2026, Capo Verde scrive la storia diventando la nazione più piccola mai stata a una Coppa del mondo di calcio, con i soli 4.033 km². Ma quali sono le altre nazionali che fanno parte di questa particolare classifica? Di seguito la top 10
- Superficie Paese: 21.218 km²
- Superficie Paese: 21.040 km²
- Superficie Paese: 20.770 km²
- Superficie Paese: 20.273 km²
- Superficie Paese: 17.820 km²
- Superficie Paese: 13.843 km²
- Superficie Paese: 11.437 km²
- Superficie Paese: 10.991 km²
- Superficie Paese: 5.128 km²
- Superficie Paese: 4.033 km²