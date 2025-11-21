Italia-Burkina Faso LIVE: Lontani guida l'attacco

Italia Under 17-Burkina Faso U17, il risultato dei quarti ai Mondiali in diretta LIVE
L'Italia scende in campo a Doha contro il Burkina Faso per i quarti di finale del Mondiale U17. Il Ct Favo punta su Lontani in avanti, supportato da Luongo, Inacio e Arena. Dall'altra parte Barro si affida al tandem Bagayoko-Tapsoba. Fischio d'inizio alle ore 14.30
FORMAZIONI UFFICIALI
ITALIA U17 (4-2-3-1): Longoni; Iddrisa, Borasio, Reggiani, Mambuku; Steffanoni, Prisco; Luongo, Inacio, Arena; Lontani. Ct. Favo
BURKINA FASO U17 (4-4-2): Ouattara; Ouedraogo, Dabo, Barro F., Coulibaly; Zongo, Zalle, Barro C., Kogo; Bagayoko, Tapsoba. Ct. Barro
Il cammino dell'Italia fin qui
L'Italia ha chiuso al primo posto il gruppo A con 3 vittorie in altrettante uscite:
- Qatar-Italia 0-1
- Bolivia-Italia 0-4
- Italia-Sudafrica 3-1
Le vittorie nella fase a eliminazione diretta:
- Sedicesimi: Italia-Repubblica Ceca 2-0
- Ottavi: Italia-Uzbekistan 3-2
I capocannonieri di tutte le edizioni del Mondiale U17
- 1985: Marcel Witeczek – Germania
- 1987: Moussa Traore – Costa d'Avorio
- 1989: Fode Camara – Guinea
- 1991: Adriano – Brasile
- 1993: Wilson Oruma – Nigeria
- 1995: Daniel Allsopp – Australia
- 1997: David Rodriguez-Fraile – Spagna
- 1999: Ishmael Addo – Ghana
- 2001: Florent Sinama Pongolle – Francia
- 2003: Cesc Fabregas – Spagna
- 2005: Carlos Vela – Messico
- 2007: Macauley Chrisantus – Nigeria
- 2009: Borja Baston – Spagna
- 2011: Souleymane Coulibaly – Costa d'Avorio
- 2013: Valmir Berisha – Svezia
- 2015: Victor Osimhen – Nigeria
- 2017: Rhian Brewster – Inghilterra
- 2019: Sontje Hansen – Paesi Bassi
- 2023: Agustin Ruberto – Argentina
La classifica marcatori del Mondiale U17
6 gol
- Anisio Cabral - Portogallo
5 gol
- Johannes Moser - Austria
4 gol
- Samuele Inacio - Italia
- Vit Skrkon - Repubblica Ceca
- Rene Mitongo - Belgio
- Reigan Heskey - Inghilterra
- Kim Yu-jin - Corea del Nord
- Raymond Bomba - Mali
- Ismail El Aoud - Marocco
- Hasan Deshishku - Austria
I possibili accoppiamenti in semifinale
Parte sinistra del tabellone:
- Portogallo-Svizzera
- Marocco-Brasile
Parte destra:
- Austria-Giappone
- Italia-Burkina Faso
Il programma dei quarti di finale
- Austria-Giappone
- Italia-Burkina Faso
- Portogallo-Svizzera
- Marocco-Brasile
Il Burkina Faso conquista i quarti ai rigori contro l'Uganda
Decisivi i rigori negli ottavi di finale tra Uganda e Burkina Faso: 1-1 nei tempi regolamentari, con i supplementari che non hanno "mosso" il risultato. Ai calci di rigore si sono imposti 5-3 i prossimi avversari degli Azzurrini.
Vittoria con il brivido per l'Italia negli ottavi con l'Uzbekistan
Una doppietta di Campaniello a un gol di Idrissa hanno permesso all'Italia di superare 3-2 l'Uzbekistan negli ottavi di finale. Vantaggio degli Azzurrini al 20', nella ripresa il pari di Muradov al 56'. Immediata la risposta dei ragazzi del ct Favo che con un uno-due al 68' e 70' vanno sul 3-1. In pieno recupero, al 94' il gol di Erimbetov.
Italia-Burkina Faso, fischio d'inizio alle 14.30
È tutto pronto per i quarti di finale dei Mondiali U17, con l'Italia che alle 14.30 scenderà in campo a Doha contro il Burkina Faso. Diretta sul liveblog di skysport.it.