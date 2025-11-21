Italia-Burkina Faso LIVE: Lontani guida l'attacco

Offerte Black Friday
Italia Under 17-Burkina Faso U17, il risultato dei quarti ai Mondiali in diretta LIVE

live MONDIALI U17

L'Italia scende in campo a Doha contro il Burkina Faso per i quarti di finale del Mondiale U17. Il Ct Favo punta su Lontani in avanti, supportato da Luongo, Inacio e Arena. Dall'altra parte Barro si affida al tandem Bagayoko-Tapsoba. Fischio d'inizio alle ore 14.30

MONDIALI U17, IL TABELLONE

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA U17 (4-2-3-1): Longoni; Iddrisa, Borasio, Reggiani, Mambuku; Steffanoni, Prisco; Luongo, Inacio, Arena; Lontani. Ct. Favo

BURKINA FASO U17 (4-4-2): Ouattara; Ouedraogo, Dabo, Barro F., Coulibaly; Zongo, Zalle, Barro C., Kogo; Bagayoko, Tapsoba. Ct. Barro

LIVE

Il cammino dell'Italia fin qui

L'Italia ha chiuso al primo posto il gruppo A con 3 vittorie in altrettante uscite:

  • Qatar-Italia 0-1
  • Bolivia-Italia 0-4
  • Italia-Sudafrica 3-1

Le vittorie nella fase a eliminazione diretta:

  • Sedicesimi: Italia-Repubblica Ceca 2-0
  • Ottavi: Italia-Uzbekistan 3-2

I capocannonieri di tutte le edizioni del Mondiale U17

  • 1985: Marcel Witeczek – Germania
  • 1987: Moussa Traore – Costa d'Avorio
  • 1989: Fode Camara – Guinea
  • 1991: Adriano – Brasile
  • 1993: Wilson Oruma – Nigeria
  • 1995: Daniel Allsopp – Australia
  • 1997: David Rodriguez-Fraile – Spagna 
  • 1999: Ishmael Addo – Ghana 
  • 2001: Florent Sinama Pongolle – Francia 
  • 2003: Cesc Fabregas – Spagna
  • 2005: Carlos Vela – Messico 
  • 2007: Macauley Chrisantus – Nigeria 
  • 2009: Borja Baston – Spagna 
  • 2011: Souleymane Coulibaly – Costa d'Avorio 
  • 2013: Valmir Berisha – Svezia
  •  2015: Victor Osimhen – Nigeria
  • 2017: Rhian Brewster – Inghilterra 
  • 2019: Sontje Hansen – Paesi Bassi 
  • 2023: Agustin Ruberto – Argentina

La classifica marcatori del Mondiale U17

6 gol

  • Anisio Cabral - Portogallo

5 gol

  • Johannes Moser - Austria

4 gol

  • Samuele Inacio - Italia 
  • Vit Skrkon - Repubblica Ceca
  • Rene Mitongo - Belgio
  • Reigan Heskey - Inghilterra 
  • Kim Yu-jin - Corea del Nord
  • Raymond Bomba - Mali
  • Ismail El Aoud - Marocco
  • Hasan Deshishku - Austria

I possibili accoppiamenti in semifinale

Parte sinistra del tabellone:

  • Portogallo-Svizzera
  • Marocco-Brasile

Parte destra:

  • Austria-Giappone
  • Italia-Burkina Faso

Il programma dei quarti di finale

  • Austria-Giappone
  • Italia-Burkina Faso
  • Portogallo-Svizzera
  • Marocco-Brasile

Il Burkina Faso conquista i quarti ai rigori contro l'Uganda

Decisivi i rigori negli ottavi di finale tra Uganda e Burkina Faso: 1-1 nei tempi regolamentari, con i supplementari che non hanno "mosso" il risultato. Ai calci di rigore si sono imposti 5-3 i prossimi avversari degli Azzurrini.

Vittoria con il brivido per l'Italia negli ottavi con l'Uzbekistan

Una doppietta di Campaniello a un gol di Idrissa hanno permesso all'Italia di superare 3-2 l'Uzbekistan negli ottavi di finale. Vantaggio degli Azzurrini al 20', nella ripresa il pari di Muradov al 56'. Immediata la risposta dei ragazzi del ct Favo che con un uno-due al 68' e 70' vanno sul 3-1. In pieno recupero, al 94' il gol di Erimbetov.

Formazioni ufficiali

Italia-Burkina Faso, fischio d'inizio alle 14.30

È tutto pronto per i quarti di finale dei Mondiali U17, con l'Italia che alle 14.30 scenderà in campo a Doha contro il Burkina Faso. Diretta sul liveblog di skysport.it. 

