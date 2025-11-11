Mondiali Under 17 2025, il tabellone e i risultati delle partite
Superato il girone a punteggio pieno, gli Azzurrini di Favo si sono riservati un posto ai sedicesimi di finale del Mondiale Under 17 in Qatar dove affronteranno la Repubblica Ceca. Delineato anche l'intero tabellone della fase a eliminazione diretta: ecco le partite e le date, i possibili incroci nei turni seguenti e tutti i risultati del torneo
- Si qualificano alla fase ad eliminazione diretta la prima e la seconda classificata di ogni girone e le migliori otto fra le terze classificate
- I criteri usati per determinare il miglior piazzamento sono, nell'ordine: maggior numero di punti; differenza reti; numero di gol segnati; fair play; sorteggio.
- Al termine della fase a girone le squadre qualificate vengono inserite in un tabellone tennistico in base a un ranking sviluppato al termine del girone. Due squadre dello stesso girone non possono sfidarsi ai sedicesimi
- Senegal-Uganda
- Stati Uniti-Marocco
- Venezuela-Corea del Nord
- Austria-Tunisia
- Svizzera-Egitto
- Germania-Burkina Faso
- Zambia-Mali
- Irlanda-Canada
- Brasile-Paraguay
- Croazia-Uzbekistan
- ITALIA-Repubblica Ceca
- Francia-Colombia
- Argentina-Messico
- Corea del Sud-Inghilterra
- Portogallo-Belgio
- Giappone-Sudafrica
- Argentina/Messico vs Portogallo/Belgio
- Svizzera/Egitto vs Irlanda/Canada
- Stati Uniti/Marocco vs Zambia/Mali
- Brasile/Paraguay vs Francia/Colombia
- Austria/Tunisia vs Corea del Sud/Inghilterra
- Venezuela/Corea del Nord vs Giappone/Sudafrica
- ITALIA/Repubblica Ceca vs Croazia/Uzbekistan
- Senegal/Uganda vs Germania/Burkina Faso
- ITALIA: 9 punti (qualificata ai sedicesimi)
- Sudafrica: 4 (qualificata ai sedicesimi)
- Qatar: 2
- Bolivia: 1
- Sudafrica-Bolivia 3-1
- Qatar-Italia 0-1 (Inacio)
- Bolivia-Italia 0-4 (Lontani, Inacio, Elimoghale, Pandolfi)
- Qatar-Sudafrica 1-1
- Bolivia-Qatar 0-0
- Italia-Sudafrica 3-1 (Inacio, Arena, Inacio)
- Giappone: 7 punti (qualificata ai sedicesimi)
- Portogallo: 6 (qualificata ai sedicesimi)
- Marocco: 3 (qualificata ai sedicesimi)
- Nuova Caledonia: 1
- Giappone-Marocco 2-0
- Nuova Caledonia-Portogallo 1-6
- Portogallo-Marocco 6-0
- Giappone-Nuova Caledonia 0-0
- Portogallo-Giappone 1-2
- Marocco-Nuova Caledonia 16-0
- Senegal: 7 punti (qualificata ai sedicesimi)
- Croazia: 7 (qualificata ai sedicesimi)
- Costa Rica: 1
- Emirati Arabi Uniti: 1
- Costa Rica- Emirati Arabi Uniti 1-1
- Senegal-Croazia 0-0
- Emirati Arabi Uniti-Croazia 0-3
- Senegal-Costa Rica 1-0
- Emirati Arabi Uniti-Senegal 0-5
- Croazia-Costa Rica 3-1
- Argentina: 9 punti (qualificata ai sedicesimi)
- Belgio: 6 (qualificata ai sedicesimi)
- Tunisia: 3 (qualificata ai sedicesimi)
- Fiji: 0
- Argentina-Belgio 3-2
- Tunisia-Fiji 6-0
- Argentina-Tunisia 1-0
- Fiji-Belgio 0-7
- Fiji-Argentina 0-7
- Belgio-Tunisia 2-0
- Venezuela: 7 punti (qualificata ai sedicesimi)
- Inghilterra: 6 (qualificata ai sedicesimi)
- Egitto: 4 (qualificata ai sedicesimi)
- Haiti: 0
- Haiti-Egitto 1-4
- Inghilterra-Venezuela 0-3
- Inghilterra-Haiti 8-1
- Egitto-Venezuela 1-1
- Egitto-Inghilterra 0-3
- Venezuela-Haiti 4-2
- Svizzera: 7 punti (qualificata ai sedicesimi)
- Corea del Sud: 7 (qualificata ai sedicesimi)
- Messico: 3 (qualificata ai sedicesimi)
- Costa d'Avorio: 0
- Costa d'Avorio-Svizzera 1-4
- Messico-Corea del Sud 1-2
- Messico-Costa d'Avorio 1-0
- Svizzera-Corea del Sud 0-0
- Svizzera-Messico 3-1
- Corea del Sud-Costa d'Avorio 3-1
- Germania: 5 punti (qualificata ai sedicesimi)
- Colombia: 5 (qualificata ai sedicesimi)
- Corea del Nord: 4 (qualificata ai sedicesimi)
- El Salvador: 1
- Germania-Colombia 1-1
- Corea del Nord-El Salvador 5-0
- El Salvador-Colombia 0-0
- Germania-Corea del Nord 1-1
- El Salvador-Germania 0-7
- Colombia-Corea del Nord 2-0
- Brasile: 7 punti (qualificata ai sedicesimi)
- Zambia: 7 (qualificata ai sedicesimi)
- Indonesia: 3
- Honduras: 0
- Brasile-Honduras 7-0
- Indonesia-Zambia 1-3
- Brasile-Indonesia 4-0
- Zambia-Honduras 5-2
- Zambia-Brasile 1-1
- Honduras-Indonesia 1-2
- Stati Uniti: 9 punti (qualificata ai sedicesimi)
- Burkina Faso: 6 (qualificata ai sedicesimi)
- Repubblica Ceca: 3 (qualificata ai sedicesimi)
- Tagikistan: 0
- Tagikistan-Repubblica Ceca 1-6
- Stati Uniti-Burkina Faso 1-0
- Repubblica Ceca-Burkina Faso 1-2
- Stati Uniti-Tagikistan 2-1
- Repubblica Ceca-Stati Uniti 0-1
- Burkina Faso-Tagikistan 2-0
- Irlanda: 7 punti (qualificata ai sedicesimi)
- Uzbekistan: 6 (qualificata ai sedicesimi)
- Paraguay: 4 (qualificata ai sedicesimi)
- Panama: 0
- Panama-Irlanda 1-4
- Paraguay-Uzbekistan 1-2
- Paraguay-Panama 2-1
- Irlanda-Uzbekistan 2-1
- Irlanda-Paraguay 0-0
- Uzbekistan-Panama 6-1
- Francia: 4 punti (qualificata ai sedicesimi)
- Canada: 4 (qualificata ai sedicesimi)
- Uganda: 4 (qualificata ai sedicesimi)
- Cile: 4
- Francia-Cile 2-0
- Canada-Uganda 2-1
- Uganda-Cile 1-1
- Francia-Canada 0-0
- Uganda-Francia 1-0
- Cile-Canada 2-1
- Austria: 9 punti (qualificata ai sedicesimi)
- Mali: 6 (qualificata ai sedicesimi)
- Arabia Saudita: 3
- Nuova Zelanda: 0
- Austria-Arabia Saudita 1-0
- Mali-Nuova Zelanda 3-0
- Mali-Austria 0-3
- Arabia Saudita-Nuova Zelanda 3-2
- Arabia Saudita-Mali 0-2
- Nuova Zelanda-Austria 1-4