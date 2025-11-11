Superato il girone a punteggio pieno, gli Azzurrini di Favo si sono riservati un posto ai sedicesimi di finale del Mondiale Under 17 in Qatar dove affronteranno la Repubblica Ceca. Delineato anche l'intero tabellone della fase a eliminazione diretta: ecco le partite e le date, i possibili incroci nei turni seguenti e tutti i risultati del torneo

