Mondiali U17, Italia-Austria: le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

live mondiale u17
©Getty

A Doha, in Qatar, Italia e Austria si giocano l'accesso alla finale del Mondiale Under 17, dopo aver vinto tutte le sei gare disputate finora. Favo punta su Elimoghale e Campaniello dal 1' in attacco. Gli Azzurrini ai quarti hanno eliminato il Burkina Faso, gli austriaci hanno avuto la meglio sul Giappone. Calcio d'inizio alle 14.30

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA U17 (4-3-1-2): Longoni; Iddrisa, De Paoli, Reggiani, Mambuku; Steffanoni, Prisco, Luongo; Inacio; Elimoghale, Campaniello. Ct. Favo

 

AUSTRIA U17 (4-2-3-1): Posch; Feldinger, Savic, Pokorny, Hofmann; Weinhandl, Markovic; Deshihsku, Werner, Moser; Jozepovic. Ct. Stadler 

LIVE
statistiche

Il padre della stella italiana Samuele Inacio Pia è brasiliano ed è stato anche lui un calciatore professionista. Ha trascorso tutta la sua carriera in Italia e ha militato in squadre come Atalanta, Napoli e Torino.

I precedenti tra Italia e Austria

I precedenti in categoria tra Italia e Austria sono complessivamente 33: 16 vittorie azzurre, 6 pareggi e 11 successi austriaci. L’ultimo è un doppio test amichevole, andato in scena questa stagione, che vide la squadra Favo perdere, prima per 2-1 e poi per 1-0 rispettivamente il 9 e il 12 ottobre.

Favo: "Ormai è una maratona, niente calcoli"

"Rispettiamo molto l’Austria – ha detto il Ct azzurro alla vigilia – una squadra solida, concreta, sorniona e organizzata. Sa cosa fare e lo fa bene. Come noi, fino ad oggi, ha vinto tutte le partite, senza mai arrivare alla lotteria dei rigori. È una squadra difficile da affrontare perché sa rapportarsi bene con l’avversario di turno. Sarà una gara bella, tattica e impegnativa, anche perché questa è ormai una maratona: giocheremo la settima partita consecutiva. A questo punto non si fanno calcoli, e noi non li abbiamo mai fatti, restando fedeli alla nostra idea e ai nostri principi di gioco. Non sarà semplice per noi, ma non lo sarà neanche per loro".

Le scelte del Ct Favo

Rispetto alla gara con il Burkina Faso cambia l'attacco: partono titolari Elimoghale e Campaniello in tandem, supportati da Inacio. In difesa c'è De Paoli. L'unico su cui Favo non può contare è lo squalificato Marini (ammonito da diffidato contro il Burkina Faso)

  • (4-3-1-2): Longoni; Iddrisa, De Paoli, Reggiani, Mambuku; Steffanoni, Prisco, Luongo; Inacio; Elimoghale, Campaniello.  Ct. Favo.
statistiche

Reggiani, l'elegante difensore italiano ha dato il buon esempio alla sua squadra nella fase a eliminazione diretta del torneo. Da capitano, ha prodotto tre prestazioni consecutive come miglior giocatore della partita.

statistiche

L'Austria Under 17 punta a diventare la prima squadra nazionale a raggiungere una finale di Coppa del Mondo di calcio in qualsiasi categoria d'età.

statistiche

Moser, il centrocampista offensivo austriaco, ha segnato finora sei gol a Qatar 2025 ed è il capocannoniere della competizione.

Come è andata ai quarti

Contro il Burkina Faso, ai quarti, il successo degli Azzurri si è materializzato solo al minuto 83, dopo che gli africani avevano colpito due legni. Nella ripresa entra Campaniello e fa 1-0 ed è il gol che vale la qualificazione

Austria e Italia, stessi numeri

La formula del Mondiale prevedeva che le prime di tutti i gironi venissero ordinate in un ranking, per essere poi abbinate nella fase a eliminazione diretta alle seconde classificate o alle migliori terze. In quel ranking l'Austria (che ha vinto il proprio girone come l'Italia) si è presentata con gli stessi identici numeri degli Azzurri, le due migliori dietro l'Argentina. Stessi punti (9) e stessa differenza reti (+7) per Austria e Italia, con 8 gol fatti e 1 subito nel gruppo. Poi l'Austria ha eliminato la Tunisia (2-0), stupito contro l'Inghilterra (4-0) e superato il Giappone (1-0)

Il tabellone del Mondiale

Adesso c'è l'Austria, che ha battuto il Giappone ai quarti. Qui (nel link sotto) tutti i risultati del Mondiale e gli accoppiamenti del tabellone fino alla finale

tabellone
Il cammino dell'Italia

L'Italia ha vinto le tre gare del suo girone chiudendolo a punteggio pieno e con un solo gol subito; ai sedicesimi il rotondo successo sulla Repubblica Ceca, vittoria con il brivido finale agli ottavi con l'Uzbekistan e infine il sudato 1-0 ai quarti sul Burkina Faso

  • Qatar-Italia 0-1
  • Bolivia-Italia 0-4
  • Italia-Sudafrica 3-1
  • Italia-Repubblica Ceca 2-0
  • Italia-Uzbekistan 3-2
  • Italia-Burkina Faso 1-0

Verso la finale del Mondiale U17: alle 14 Italia-Austria

In palio c'è la finale del Mondiale Under 17, che l'Italia non ha mai raggiunto prima nella sua storia. Sulla strada degli Azzurrini c'è l'Austria, per una sfida che mette di fronte due nazionali che fin qui hanno vinto tutte le sei gare del loro percorso mondiale. Calcio d'inizio alle 14 e qui il racconto LIVE di tutta la partita

