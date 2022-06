La Fifa ha ufficializzato i nomi delle 16 città che ospiteranno il Mondiale 2026, la prima edizione a 48 squadre. ESPN ha elencato i nomi degli stadi: undici negli Usa, tre in Messico e due in Canada. La loro scheda e le loro storie: film, super concerti (dagli Stones a Michael Jackson), Super Bowl, tetti retrattili e uno col Pantheon di Roma come ispirazione. C'è anche l'impianto (nel Guinness) più rumoroso al mondo e l'Azteca, dova è stata scritta la storia del calcio