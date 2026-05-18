Iran in Turchia per ultima amichevole pre-Mondiale

La Nazionale iraniana è partita con destinazione Antalya, in Turchia, dove è in programma l'ultima amichevole prima della partenza per i Mondiali americani. I giocatori sfrutteranno anche il soggiorno turco per regolarizzare i documenti per l'ingresso negli Stati Uniti

La nazionale di calcio iraniana è partita per la Turchia, dove giocherà un'amichevole prima di recarsi negli Stati Uniti per partecipare ai Mondiali. Lo hanno riferito i media iraniani, come riporta l'AFP. La nazionale di calcio iraniana, composta da 30 giocatori e dallo staff tecnico, è partita questa mattina con destinazione Antalya, in Turchia, dove disputerà l'ultima amichevole prima di volare negli Stati Uniti per i Mondiali del 2026, in programma il 29 maggio contro il Gambia. Il viaggio in Turchia, però, non è puramente legato allo sport. I giocatori dovrebbero anche sfruttare il loro soggiorno per completare la procedura di richiesta del visto per gli Stati Uniti, nel contesto del conflitto in corso tra Teheran e Washington. Al momento, nessun membro della delegazione iraniana, giocatori o staff, ha ottenuto il permesso di entrare nel Paese.

Il calendario dell'Iran ai Mondiali

L'Iran si è qualificato per la sua quarta Coppa del Mondo consecutiva e inizierà il suo cammino negli States il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda. Il Team Melli come viene soprannominato, affronterà poi il Belgio il 21 giugno e concluderà la fase a gironi contro l'Egitto il 26 giugno a Seattle. La base della Nazionale iraniana sarà a Tucson, Arizona.