Galbraith: "L'Italia avrà più pressioni di noi"

Meno pressioni e quell'incontro con Snopp Dogg

L'Irlanda del Nord non parte con i favori del pronostico: "La pressione è più sull'Italia che su di noi. Noi possiamo uscire e giocare serenamente il nostro calcio - spiega ancora - Loro hanno l'aspettativa assoluta di vincere ma penso che la nostra squadra abbia dimostrato di potersela giocare alla pari con le big". Insomma, un'Irlanda del Nord che ci crede: "In squadra abbiamo qualità, è un giusto mix di giovani e giocatori di esperienza, tutto funziona al meglio". E qualche giorno fa Galbraith ha anche ricevuto la carica di Snoop Dogg, il rapper statunitense che recentemente ha acquistato delle azioni dello Swansea: "E' venuto al campo di allenamento e ho passato del tempo con lui, ci ho parlato. Ci ha dato alcuni pensieri motivazionali e ci ha chiesto dei nostri percorsi personali. E' stato bello".