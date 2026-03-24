Galbraith: "L'Italia avrà più pressioni di noi"

Italia-Irlanda del Nord, Galbraith: "Noi sereni, loro avranno più pressioni"irlanda del nord
Il centrocampista dello Swansea è uno dei giocatori più rappresentativi dell'Irlanda del Nord che sfiderà l'Italia nel primo match dei playoff verso i Mondiali 2026: "Loro hanno l'aspettativa assoluta di vincere, noi potremo giocare serenamente il nostro calcio". Nei giorni scorsi ha ricevuto anche la visita del rapper americano Snopp Dogg: "Ci ha dato pensieri motovazionali, è stato bello incontrarlo"
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Non solo in Italia ma anche in Irlanda del Nord c'è grande attesa per la prima decisiva sfida dei playoff verso i Mondiali 2026. Tra i giocatori più rappresentativi dei nordirlandesi c'è il centrocampista dello Swansea, club di Championship, Ethan Galbraith: "Il magnetismo di una gara del genere parla da solo. Personalmente è senza dubbio la più grande partita a cui ho mai preso parte - dice alla Press Association - Cercherò di non pensarci per quanto posso, come fosse una sorta di qualunque altra gara, anche se non sarà semplice. Come calciatore però impari a non poter essere troppo emotivo o pensare troppo alle cose".
Meno pressioni e quell'incontro con Snopp Dogg
L'Irlanda del Nord non parte con i favori del pronostico: "La pressione è più sull'Italia che su di noi. Noi possiamo uscire e giocare serenamente il nostro calcio - spiega ancora - Loro hanno l'aspettativa assoluta di vincere ma penso che la nostra squadra abbia dimostrato di potersela giocare alla pari con le big". Insomma, un'Irlanda del Nord che ci crede: "In squadra abbiamo qualità, è un giusto mix di giovani e giocatori di esperienza, tutto funziona al meglio". E qualche giorno fa Galbraith ha anche ricevuto la carica di Snoop Dogg, il rapper statunitense che recentemente ha acquistato delle azioni dello Swansea: "E' venuto al campo di allenamento e ho passato del tempo con lui, ci ho parlato. Ci ha dato alcuni pensieri motivazionali e ci ha chiesto dei nostri percorsi personali. E' stato bello".