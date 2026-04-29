Mondiali 2026, Fifa annuncia nuove regole per ammonizioni e squalifiche

Il Consiglio della FIFA ha confermato una modifica al regolamento della Coppa del Mondo FIFA 2026 in base alla quale i singoli cartellini gialli nella fase finale della competizione saranno azzerati dopo la fase a gironi e poi nuovamente dopo i quarti di finale

Novità in vista dei prossimi Mondiali di calcio. In linea con il formato ampliato che prevede un turno a eliminazione diretta in più, il Consiglio della FIFA ha confermato una modifica al regolamento della Coppa del Mondo FIFA 2026 in base alla quale i singoli cartellini gialli nella fase finale della competizione saranno azzerati dopo la fase a gironi e poi nuovamente dopo i quarti di finale. Il principio è chiaro: evitare che il nuovo formato, più lungo rispetto al passato, aumenti in modo eccessivo il rischio di squalifiche per somma di ammonizioni. Insomma, si tratta di una scelta strategica che tutela lo show e i top player. Ogni singola ammonizione ricevuta durante i gironi verrà eliminata prima dei sedicesimi di finale. Il secondo passaggio avverrà invece dopo i quarti di finale, garantendo che nessuno debba saltare l'ultimo atto del Mondiale magari per un fallo commesso in semifinale, a meno di provvedimenti drastici come l'espulsione diretta.