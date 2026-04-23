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Italia ripescata ai Mondiali? Abodi e Buonfiglio dicono "no"

Mondiali

Il ministro dello Sport Abodi e il presidente del Coni Buonfiglio bocciano l’ipotesi di un ripescaggio dell’Italia al Mondiale di calcio: “Impossibile e inopportuno”, secondo Abodi. “Mi sentirei offeso”, ha rimarcato Buonfiglio

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Un ripescaggio dell'Italia al Mondiale di calcio "primo non è possibile, secondo non è opportuno, ci si qualifica sul campo": lo ha ribadito il ministro dello Sport Andrea Abodi, che già nelle scorse settimane aveva detto di non augurarsi un ripescaggio degli Azzurri osservando che, in caso di ritiro dell'Iran, il suo posto non sarebbe stato preso da una Nazionale europea. Anche il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha allontanato l'idea di un ripescaggio dell'Italia: "Mi sentirei offeso", ha detto Buonfiglio.

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