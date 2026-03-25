15.000 dollari per entrare negli Stati Uniti e giocare il Mondiale?

Per alcune nazionali qualificate al Mondiale negli Stati Uniti si apre un problema legato ai visti: secondo quanto riportato da The Athletic, i cittadini di Algeria, Capo Verde, Senegal, Costa d’Avorio e Tunisia dovranno versare una cauzione (tra 5mila e 15mila dollari a persona) per entrare in America. La norma anti immigrazione, introdotta dall’amministrazione Trump, riguarderebbe giocatori e staff. Fifa al lavoro per trovare una soluzione per esentare almeno i calciatori

Un nodo burocratico rischia di incidere sull'organizzazione del prossimo Mondiale che si svolgerà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Secondo quanto riportato da The Athletic, giocatori, staff e tifosi di Algeria, Capo Verde, Senegal, Costa d’Avorio e Tunisia potrebbero essere costretti a versare una cauzione per ottenere il visto d'ingresso in America. La misura rientra nel "Visa Bond Pilot Program", introdotto dall’amministrazione Trump, che coinvolge i cittadini di circa 50 Paesi. Per ottenere un visto turistico o business sarà richiesto un deposito di 5mila, 10 mila o 15mila dollari, somma che sarà poi restituita al momento dell’uscita dal Paese nei tempi previsti. Il provvedimento non fa distinzioni tra tifosi e delegazioni ufficiali. Al momento, infatti, non sono previste esenzioni automatiche per calciatori, staff e dirigenti, che potrebbero essere soggetti agli stessi obblighi.