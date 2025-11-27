Introduzione

Dodici giorni fa l'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all'Iran, questo mercoledì le parole del ministro dello sport iraniano (riportate dal quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung): "Non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali". L'Iran è inserito nel gruppo G della fase finale e dovrebbe giocare tutte le sue partite della prima fase in territorio americano (due a Los Angeles e una a Seattle). In caso di ritiro iraniano si scatenerebbe un rebus regolamentare senza precedenti, che la Fifa dovrà risolvere in tempi brevissimi. Non ci sono precedenti del genere e, nel regolamento Fifa, non è previsto un automatismo per il ripescaggio: ogni decisione è rimessa alla totale discrezione della Fifa. Dunque, cosa succederà se (come sembra) l'Iran non andrà ai Mondiali? Ecco tutte le ipotesi attualmente in campo, da quella più logica (il ripescaggio di un'altra nazionale asiatica) a quelle alternative che potrebbero riguardare anche l'Italia di Gattuso (se non dovesse superare il doppio impegno negli spareggi mondiali).

IRAN FUORI DAI MONDIALI? LE NEWS LIVE