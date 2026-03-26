Playoff Mondiali 2026, le Nazionali più preziose per valore di mercato dei giocatori
Al via i playoff Mondiali, semifinali che coinvolgono anche la Nazionale di Gattuso opposta all'Irlanda del Nord. L'Italia recita un ruolo da protagonista per valore complessivo della rosa tra le squadre coinvolte negli spareggi. E non è tutto: sono ben cinque gli Azzurri inseriti nella top 11 dei giocatori più costosi impegnati verso il Mondiale (dati Transfermarkt)
ITALIA-IRLANDA DEL NORD: L'AVVICINAMENTO LIVE - PROBABILI FORMAZIONI
- Valore totale della rosa: 155 milioni di euro
- Valore totale della rosa: 173 milioni di euro
- Valore totale della rosa: 184 milioni di euro
- Valore totale della rosa: 211 milioni di euro
- Valore totale della rosa: 215 milioni di euro
- Valore totale della rosa: 267 milioni di euro
- Valore totale della rosa: 360 milioni di euro
- Valore totale della rosa: 364 milioni di euro
- Valore totale della rosa: 453 milioni di euro
- Valore totale della rosa: 839 milioni di euro
- Donnarumma (Italia): 45 mln euro
- Palestra (Italia): 30 mln euro
- Zabarnyi (Ucraina): 50 mln euro
- Bastoni (Italia): 70 mln euro
- Dimarco (Italia): 50 mln euro
- Elanga (Svezia): 40 mln euro
- Tonali (Italia): 80 mln euro
- Guler (Turchia): 90 mln euro
- Yildiz (Turchia): 75 mln euro
- Hojlund (Danimarca): 50 mln euro
- Gyokeres (Svezia): 65 mln euro