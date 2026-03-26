Al via i playoff Mondiali, semifinali che coinvolgono anche la Nazionale di Gattuso opposta all'Irlanda del Nord. L'Italia recita un ruolo da protagonista per valore complessivo della rosa tra le squadre coinvolte negli spareggi. E non è tutto: sono ben cinque gli Azzurri inseriti nella top 11 dei giocatori più costosi impegnati verso il Mondiale (dati Transfermarkt)

ITALIA-IRLANDA DEL NORD: L'AVVICINAMENTO LIVE - PROBABILI FORMAZIONI