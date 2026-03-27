Panichelli, infortunio con l'Argentina: niente Mondiale per l'attaccante dello StrasburgoARGENTINA
Brutte notizie per l’Argentina e per lo Strasburgo: l’attaccante Panichelli -capocannoniere della Ligue 1- si è rotto il legamento crociato durante un allenamento, nel ritiro della Seleccion e dovrà star fermo diverse settimane. Addio Mondiale e un problema anche per il club francese, potenziale avversario in un'eventuale finale di Conference della Fiorentina
LIGUE 1, LA CLASSIFICA MARCATORI
Un infortunio durante un allenamento nel ritiro della nazionale argentina e addio Mondiale. Arrivano cattive notizie per la 'Seleccion' del ct Lionel Scaloni e per lo Strasburgo, il club di Joaquin Panichelli. L’attaccante classe 2002, capocannoniere con 16 gol e rivelazione in questa Ligue 1, si è infatti rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante un allenamento con l’Argentina e per questo dovrà star fermo diverse settimane. Per lui, che era stato convocato in nazionale per la prima volta a novembre e che era stato chiamato da Scaloni anche ora, per le due amichevoli contro Mauritania e Zambia (sono in programma nella notte di sabato e in quella di mercoledì) il sogno Mondiale si infrange. Un problema anche per lo Strasburgo, ottavo nel campionato francese e ancora in corsa in Conference League, dove ai quarti è atteso dalla doppia sfida contro il Mainz. Nella stessa competizione dove, teoricamente, potrebbe sfidare la Fiorentina ma solo in un’eventuale finale.
Argentina, la nota medica su Panichelli
"Gli esami effettuati oggi -si legge nella nota medica pubblicata sui profili social della nazionale argentina- sull’attaccante Joaquin Panichelli hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Forza Joaco, non mollare! Siamo con te".