Brutte notizie per l’Argentina e per lo Strasburgo: l’attaccante Panichelli -capocannoniere della Ligue 1- si è rotto il legamento crociato durante un allenamento, nel ritiro della Seleccion e dovrà star fermo diverse settimane. Addio Mondiale e un problema anche per il club francese, potenziale avversario in un'eventuale finale di Conference della Fiorentina

Un infortunio durante un allenamento nel ritiro della nazionale argentina e addio Mondiale. Arrivano cattive notizie per la 'Seleccion' del ct Lionel Scaloni e per lo Strasburgo, il club di Joaquin Panichelli. L’attaccante classe 2002, capocannoniere con 16 gol e rivelazione in questa Ligue 1, si è infatti rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante un allenamento con l’Argentina e per questo dovrà star fermo diverse settimane. Per lui, che era stato convocato in nazionale per la prima volta a novembre e che era stato chiamato da Scaloni anche ora, per le due amichevoli contro Mauritania e Zambia (sono in programma nella notte di sabato e in quella di mercoledì) il sogno Mondiale si infrange. Un problema anche per lo Strasburgo, ottavo nel campionato francese e ancora in corsa in Conference League, dove ai quarti è atteso dalla doppia sfida contro il Mainz. Nella stessa competizione dove, teoricamente, potrebbe sfidare la Fiorentina ma solo in un’eventuale finale.