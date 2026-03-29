Il francese Turpin sarà l'arbitro di Bosnia-Italia

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Arbitro Bosnia-Italia, l'Uefa designa il francese Turpin: i precedenti

Mondiali

Sarà il francese Clément Turpin a dirigere la finale del playoff di Zenica tra Bosnia e Italia: il fischietto transalpino ha già arbitrato l'Italia in 5 occasioni, con un bilancio di 3 vittorie e 2 sconfitte. Tra queste, c'è anche quella  contro la Macedonia del Nord nel marzo del 2022 a Palermo che portò all'eliminazione dall'ultimo Mondiale

ITALIA, PROBABILE FORMAZIONE E NEWS METEO DALLA BOSNIA

Più di 600 match direttti in carriera, oltre 100 nelle Coppe europee tra Champions League, Europa League e UEFA Conference League. Sarà il 43enne francese Clement Turpin a dirigere lo spareggio playoff per accedere al prossimo Mondiale fra Bosnia e Italia in programma martedì 31 marzo a Zenica. Turpin in carriera è stato designato, tra le altre parite, per la finale di Champions del 2022 tra Liverpool e Real Madrid e per quella di Europa League del 2021 tra Villarreal e Manchester United.

Turpin, i precedenti con l'Italia

Clement Turpin Turpin sarà coadiuvato dagli assistenti Danos e Pages con IV uomo lo spagnolo Sánchez, Brisard al Var e Delajod all’Avar. Ha già arbitrato l'Italia in cinque occasioni, con un bilancio di 3 successi azzurri 2 sconfitte. Negli occhi di tutti però resta il precedente del marzo 2022 a Palermo quando l'Italia fu sconfitta dalla Macedonia del Nord per 1-0 rimanendo fuori dall'ulimo Mondiale. Ecco utit i precedenti dal più recente all'esordio.

  • Italia-Israele 3-0, qualificazioni mondiali 14/10/2025
  • Inghilerra-Italia 3-1, qualificazione europei 17/10/2023
  • Italia-Macedonia del Nord 0-1, semifinale playoff mondiale 24/3/2022
  • Italia-Polonia 2-0, Nations League 15/11/2020
  • Italia-Uruguay 3-0,  Amichevole 7/6/2017

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