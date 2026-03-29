Il francese Turpin sarà l'arbitro di Bosnia-Italia

Sarà il francese Clément Turpin a dirigere la finale del playoff di Zenica tra Bosnia e Italia: il fischietto transalpino ha già arbitrato l'Italia in 5 occasioni, con un bilancio di 3 vittorie e 2 sconfitte. Tra queste, c'è anche quella contro la Macedonia del Nord nel marzo del 2022 a Palermo che portò all'eliminazione dall'ultimo Mondiale
Più di 600 match direttti in carriera, oltre 100 nelle Coppe europee tra Champions League, Europa League e UEFA Conference League. Sarà il 43enne francese Clement Turpin a dirigere lo spareggio playoff per accedere al prossimo Mondiale fra Bosnia e Italia in programma martedì 31 marzo a Zenica. Turpin in carriera è stato designato, tra le altre parite, per la finale di Champions del 2022 tra Liverpool e Real Madrid e per quella di Europa League del 2021 tra Villarreal e Manchester United.
Turpin, i precedenti con l'Italia
Clement Turpin Turpin sarà coadiuvato dagli assistenti Danos e Pages con IV uomo lo spagnolo Sánchez, Brisard al Var e Delajod all’Avar. Ha già arbitrato l'Italia in cinque occasioni, con un bilancio di 3 successi azzurri 2 sconfitte. Negli occhi di tutti però resta il precedente del marzo 2022 a Palermo quando l'Italia fu sconfitta dalla Macedonia del Nord per 1-0 rimanendo fuori dall'ulimo Mondiale. Ecco utit i precedenti dal più recente all'esordio.
- Italia-Israele 3-0, qualificazioni mondiali 14/10/2025
- Inghilerra-Italia 3-1, qualificazione europei 17/10/2023
- Italia-Macedonia del Nord 0-1, semifinale playoff mondiale 24/3/2022
- Italia-Polonia 2-0, Nations League 15/11/2020
- Italia-Uruguay 3-0, Amichevole 7/6/2017