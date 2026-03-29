Il francese Turpin sarà l'arbitro di Bosnia-Italia

Sarà il francese Clément Turpin a dirigere la finale del playoff di Zenica tra Bosnia e Italia: il fischietto transalpino ha già arbitrato l'Italia in 5 occasioni, con un bilancio di 3 vittorie e 2 sconfitte. Tra queste, c'è anche quella contro la Macedonia del Nord nel marzo del 2022 a Palermo che portò all'eliminazione dall'ultimo Mondiale

Più di 600 match direttti in carriera, oltre 100 nelle Coppe europee tra Champions League, Europa League e UEFA Conference League. Sarà il 43enne francese Clement Turpin a dirigere lo spareggio playoff per accedere al prossimo Mondiale fra Bosnia e Italia in programma martedì 31 marzo a Zenica. Turpin in carriera è stato designato, tra le altre parite, per la finale di Champions del 2022 tra Liverpool e Real Madrid e per quella di Europa League del 2021 tra Villarreal e Manchester United.