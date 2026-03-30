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Bosnia-Italia, Barbarez: "Se facciamo gol 'pullman' davanti alla difesa". Gattuso replica

Bosnia-Italia

Nella conferenza stampa pre Bosnia-Italia, finale dei playoff validi per la qualificazione ai Mondiali 2026, con un misto tra scherzo e provocazione, il ct dei bosniaci Barbarez ha anticipato che non si farà problemi ad adottare tattiche ultradifensive se la sua squadra dovesse passare in vantaggio a Zenica. Non si è fatta attendere la replica a distanza di Gattuso

GATTUSO A SKY: "SI VIVE PER NOTTI SIMILI"

Manca sempre meno alla sfida tra Bosnia e Italia che regalerà, a una delle due Nazionali, il pass per i prossimi Mondiali. In conferenza stampa, il ct dei padroni di casa, Sergej Barbarez, con un misto tra scherzo e provocazione ha spiegato: "Se segniamo e il punteggio è 1-0 per noi, parcheggeremo il pullman nella nostra area di rigore: se invece siamo noi a perdere, lo parcheggeremo in quella dell'Italia. Da un anno e mezzo giochiamo in questo modo e non credo sia il momento di fare esperimenti. Siamo felici di essere arrivati qui, sento e vedo che sta nascendo l'amore tra giocatori e tifosi".

Gattuso: "Barbarez è un giocatore di poker"

Rispondendo alla provocazione lanciata dal Ct bosniaco, Gattuso ha avuto occasione di parlare del suo collega, sottolineando i suoi meriti nel rapporto costruito con i giocatori della Bosnia e non mostrandosi sorpreso per le parole dette in conferenza: "È un grande giocatore di poker, loro però non parcheggiano pullman, hanno rispetto per l'avversario ma sanno essere pericolosi. Me lo ricordo quando giocava attaccante al Leverkusen e all'Amburgo. Mi piace perché entra nell'anima dei giocatori e si fa voler bene da loro. Con la Nazionale ha fatto quasi un gol ogni due partite ed è credibile."

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