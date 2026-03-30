Nella conferenza stampa pre Bosnia-Italia, finale dei playoff validi per la qualificazione ai Mondiali 2026, con un misto tra scherzo e provocazione, il ct dei bosniaci Barbarez ha anticipato che non si farà problemi ad adottare tattiche ultradifensive se la sua squadra dovesse passare in vantaggio a Zenica. Non si è fatta attendere la replica a distanza di Gattuso

Manca sempre meno alla sfida tra Bosnia e Italia che regalerà, a una delle due Nazionali, il pass per i prossimi Mondiali. In conferenza stampa, il ct dei padroni di casa, Sergej Barbarez, con un misto tra scherzo e provocazione ha spiegato: "Se segniamo e il punteggio è 1-0 per noi, parcheggeremo il pullman nella nostra area di rigore: se invece siamo noi a perdere, lo parcheggeremo in quella dell'Italia. Da un anno e mezzo giochiamo in questo modo e non credo sia il momento di fare esperimenti. Siamo felici di essere arrivati qui, sento e vedo che sta nascendo l'amore tra giocatori e tifosi".