Nazionali d'Europa con più falli commessi e cartellini: Bosnia 1^. Classifica
È rimasta solo la Bosnia sulla strada dell'Italia verso il Mondiale 2026: c'è una statistica in cui la squadra guidata dal Ct Barbarez primeggia, ovvero quella delle infrazioni commesse che la rende la più fallosa tra le europee che hanno disputato le qualificazioni Mondiali. Ecco la top 20 per falli fatti e i cartellini ricevuti
- Falli commessi: 91 in 9 partite
- Cartellini: 23 ammonizioni
- Falli commessi: 93 in 7 partite
- Cartellini: 20 ammonizioni e 1 espulsione
- Falli commessi: 94 in 9 partite
- Cartellini: 12 ammonizioni
- Falli commessi: 94 in 8 partite
- Cartellini: 18 ammonizioni
- Falli commessi: 94 in 8 partite
- Cartellini: 21 ammonizioni e 1 espulsione
- Falli commessi: 97 in 7 partite
- Cartellini: 14 ammonizioni
- Falli commessi: 98 in 8 partite
- Cartellini: 10 ammonizioni e 1 espulsione
- Falli commessi: 106 in 8 partite
- Cartellini: 20 ammonizioni e 1 espulsione
- Falli commessi: 106 in 8 partite
- Cartellini: 9 ammonizioni
- Falli commessi: 107 in 9 partite
- Cartellini: 14 ammonizioni
- Falli commessi: 107 in 8 partite
- Cartellini: 21 ammonizioni e 1 espulsione
- Falli commessi: 110 in 8 partite
- Cartellini: 17 ammonizioni e 2 espulsioni
- Falli commessi: 111 in 8 partite
- Cartellini: 22 ammonizioni e 3 espulsioni
- Falli commessi: 114 in 9 partite
- Cartellini: 16 ammonizioni e 1 espulsione
- Falli commessi: 115 in 8 partite
- Cartellini: 15 ammonizioni e 1 espulsione
- Falli commessi: 115 in 8 partite
- Cartellini: 20 ammonizioni e 1 espulsione
- Falli commessi: 119 in 8 partite
- Cartellini: 20 ammonizioni e 2 espulsioni
- Falli commessi: 129 in 8 partite
- Cartellini: 18 ammonizioni e 1 espulsione
- Falli commessi: 134 in 9 partite
- Cartellini: 8 ammonizioni
- Falli commessi: 159 in 9 partite
- Cartellini: 25 ammonizioni