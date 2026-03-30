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Nazionali d'Europa con più falli commessi e cartellini: Bosnia 1^. Classifica

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È rimasta solo la Bosnia sulla strada dell'Italia verso il Mondiale 2026: c'è una statistica in cui la squadra guidata dal Ct Barbarez primeggia, ovvero quella delle infrazioni commesse che la rende la più fallosa tra le europee che hanno disputato le qualificazioni Mondiali. Ecco la top 20 per falli fatti e i cartellini ricevuti

BOSNIA-ITALIA, PROBABILI FORMAZIONI

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