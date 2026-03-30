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Le finali playoff Mondiali e le amichevoli su Sky

guida tv

Martedì 31 marzo appuntamento da non perdere su Sky e NOW con le finali playoff di qualificazione ai Mondiali del 2026. Sky Sport seguirà per tutta la giornata l’avvicinamento al match dell’Italia, con collegamenti da Coverciano e Zenica per vivere da vicino la preparazione degli Azzurri. Inoltre, Nazionali in campo anche per le grandi amichevoli: oggi alle 18 Cipro-Moldavia e alle 20.45 Germania-Ghana su Sky Sport Calcio

Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Lunedì 30 e martedì 31 marzo appuntamento con le finali playoff valide per i campionati del mondo 2026 e i match amichevoli.

Playoff Mondiali: l'ultimo round

Martedì sera si torna in campo per l’ultimo round della fase playoff, con le finali che decreteranno quali tra le 8 nazionali coinvolte riusciranno a qualificarsi ai Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti. Quattro le partite in programma: alle 20.45 Svezia-Polonia (Sky Sport Max) e, con Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche Kosovo-Turchia e Repubblica Ceca-Danimarca. A mezzanotte la differita della sfida tra Bosnia ed Erzegovina e Italia su Sky Sport Calcio.

Pre e post partita dell'Italia su Sky Sport

Sky Sport seguirà passo dopo passo la preparazione degli Azzurri di Gennaro Gattuso al match decisivo contro i bosniaci già dalla vigilia, con i collegamenti live degli inviati Giorgia Cenni, Marco Nosotti, Peppe Di Stefano e Gianluigi Bagnulo da Coverciano e Zenica per tutta la giornata. Martedì, dalle 20 e dalle 22.45, spazio ad analisi e approfondimenti pre e postpartita con uno studio dedicato condotto da Sara Benci, che sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Stefano De Grandis e Gianfranco Teotino.

Le amichevoli internazionali su Sky

In scena anche le grandi amichevoli internazionali. Lunedì doppio appuntamento: alle 18 Cipro-Moldavia su Sky Sport Calcio e alle 20.45 Germania-Ghana su Sky Sport Calcio e Cielo. Martedì alle 18, sempre su Sky Sport Calcio, in programma l’incontro tra Norvegia e Svizzera.

La programmazione dei Playoff su Sky e NOW

Martedì 31 marzo

  • Alle 20.45: SVEZIA-POLONIA, Sky Sport Max. Telecronaca Matteo Marceddu, Diretta Gol Federico Zancan
  • Alle 20.45: DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio

KOSOVO-TURCHIA

REPUBBLICA CECA-DANIMARCA

  • Alle 24 (differita): BOSNIA ED ERZEGOVINA-ITALIA, Sky Sport Calcio. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi
  • Dalle 20 e dalle 22.45: Studio pre e postpartita con Sara Benci, Veronica Baldaccini, Stefano De Grandis e Gianfranco Teotino

La programmazione delle amichevoli su Sky e NOW

Lunedì 30 marzo

  • Alle 18: CIPRO-MOLDAVIA, Sky Sport Calcio. Telecronaca Federico Zanon
  • Alle 20.45: GERMANIA-GHANA, Sky Sport Calcio e Cielo. Telecronaca Federico Botti

Martedì 31 marzo

  • Alle 18: NORVEGIA-SVIZZERA, Sky Sport Calcio. Telecronaca Nicola Roggero

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