È possibile qualificarsi al Mondiale senza vincere una partita nei gironi di qualificazione? Sì, e per info chiedere alla Svezia. I gialloblù hanno giocato i playoff europei grazie al regolamento delle qualificazioni che riservava 4 posti alle migliori squadre dell'ultima Nations League. Una chance sfruttata con le vittorie su Ucraina e Polonia. Amaro in bocca per l'Italia che nei gironi ha conquistato 18 punti. Di seguito i punteggi di chi è andato ai playoff

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