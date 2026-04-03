 Svezia ai Mondiali con 2 punti: i punteggi al girone di chi ha fatto i playoff | Sky Sport
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Svezia al Mondiale 2026 con 2 punti: i punteggi al girone di chi ha fatto i playoff

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È possibile qualificarsi al Mondiale senza vincere una partita nei gironi di qualificazione? Sì, e per info chiedere alla Svezia. I gialloblù hanno giocato i playoff europei grazie al regolamento delle qualificazioni che riservava 4 posti alle migliori squadre dell'ultima Nations League. Una chance sfruttata con le vittorie su Ucraina e Polonia. Amaro in bocca per l'Italia che nei gironi ha conquistato 18 punti. Di seguito i punteggi di chi è andato ai playoff

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