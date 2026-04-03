Svezia al Mondiale 2026 con 2 punti: i punteggi al girone di chi ha fatto i playoff
È possibile qualificarsi al Mondiale senza vincere una partita nei gironi di qualificazione? Sì, e per info chiedere alla Svezia. I gialloblù hanno giocato i playoff europei grazie al regolamento delle qualificazioni che riservava 4 posti alle migliori squadre dell'ultima Nations League. Una chance sfruttata con le vittorie su Ucraina e Polonia. Amaro in bocca per l'Italia che nei gironi ha conquistato 18 punti. Di seguito i punteggi di chi è andato ai playoff
- Una delle ultime nazionali a staccare il pass per i prossimi Mondiali è stata la Svezia di Graham Potter. Il paradosso, però, è che i gialloblù si sono qualificati per la competizione in programma quest'estate avendo chiuso il girone delle qualificazioni all'ultimo posto, con zero vittorie e solo due punti conquistati.
- Grazie ai playoff! Facciamo un passo indietro. Le qualificazioni europee erano strutturate in 12 gironi: le prime si qualificavano direttamente, le seconde accedevano ai playoff. Gli ultimi 4 posti nei playoff erano riservati alle 4 migliori squadre dei gruppi di Nations League (escluse quelle già qualificate). Nonostante i soli 2 punti ottenuti nel girone di qualificazione (con Svizzera, Kosovo e Slovenia), la Svezia è riuscita a partecipare agli spareggi grazie ai 16 punti conquistati nel gruppo 1 di League C di Nations League.
- La Svezia, inserita nel 'Percorso B' dei playoff, ha battuto prima 1-3 l'Ucraina in semifinale e poi ha sconfitto - con uno spettacolare 3-2 in rimonta - la Polonia nella finale giocata in casa. Risultati che le hanno permesso di staccare il pass per i Mondiali... nonostante i soli 2 punti conquistati.
- ai playoff con: 2 punti*
- ultima classificata nel gruppo B delle qualificazioni (ai playoff grazie al piazzamento in Nations League)
- qualificata ai Mondiali grazie alle vittorie nei playoff con Ucraina e Polonia
- ai playoff con: 9 punti*
- 3^ classificata nel gruppo A delle qualificazioni (ai playoff grazie al piazzamento in Nations League)
- eliminata nella semifinale playoff dall'Italia
- ai playoff con: 10 punti*
- 2^ classificata nel gruppo F delle qualificazioni
- eliminata nella semifinale playoff dalla Repubblica Ceca
- ai playoff con: 10 punti*
- 2^ classificata nel gruppo D delle qualificazioni
- eliminata nella semifinale playoff dalla Svezia
- ai playoff con: 11 punti*
- 2° classificato nel gruppo B delle qualificazioni
- eliminato nella finale playoff dalla Turchia
- ai playoff con: 11 punti*
- 2^ classificata nel gruppo C delle qualificazioni
- eliminata nella finale playoff dalla Repubblica Ceca
- ai playoff con: 12 punti*
- 2^ classificata nel gruppo A delle qualificazioni
- eliminata nella semifinale playoff dal Kosovo
- ai playoff con: 13 punti*
- 3^ classificata nel gruppo H delle qualificazioni (ai playoff grazie al piazzamento in Nations League)
- eliminata nella semifinale playoff dalla Turchia
- ai playoff con: 13 punti*
- 3^ classificata nel gruppo J delle qualificazioni (ai playoff grazie al piazzamento in Nations League)
- eliminata nella semifinale playoff dalla Danimarca
- ai playoff con: 13 punti*
- 2^ classificata nel gruppo E delle qualificazioni
- qualificata ai Mondiali grazie alle vittorie nei playoff con Romania e Kosovo
- ai playoff con: 14 punti*
- 2^ classificata nel gruppo K delle qualificazioni
- eliminata nella semifinale playoff dalla Polonia
- ai playoff con: 16 punti*
- 2^ classificata nel gruppo L delle qualificazioni
- qualificata ai Mondiali grazie alle vittorie nei playoff con Irlanda e Danimarca
- ai playoff con: 16 punti*
- 2° classificato nel gruppo J delle qualificazioni
- eliminato nella semifinale playoff dalla Bosnia
- ai playoff con: 17 punti*
- 2^ classificata nel gruppo H delle qualificazioni
- qualificata ai Mondiali grazie alle vittorie nei playoff con Galles e Italia
- ai playoff con: 17 punti*
- 2^ classificata nel gruppo G delle qualificazioni
- eliminata nella finale playoff dalla Svezia
- ai playoff con: 18 punti*
- 2^ classificata nel gruppo I delle qualificazioni
- eliminata nella finale playoff dalla Bosnia