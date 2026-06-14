Le pagelle di Brasile-Marocco 1-1

 Brasile Marocco, le pagelle dell'esordio ai Mondiali 2026 | Sky Sport
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Mondiali 2026, Brasile-Marocco: le pagelle della 'prima' di Ancelotti

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Il Brasile di Carlo Ancelotti non va oltre il pari per 1-1 all'esordio del suo Mondiale. Una gran giocata di Vinicius rimette le cose in parità dopo l'iniziale vantaggio di Saibari. Al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey va in scena una partita non spettacolare, ma piacevole e potenzialmente già importantissima per il resto del torneo. Le pagelle di Gianluigi Bagnulo, inviato di Sky Sport negli Stati Uniti

BRASILE-MAROCCO: TABELLINO E STATISTICHE

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