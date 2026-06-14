Le pagelle di Brasile-Marocco 1-1

Il Brasile di Carlo Ancelotti non va oltre il pari per 1-1 all'esordio del suo Mondiale. Una gran giocata di Vinicius rimette le cose in parità dopo l'iniziale vantaggio di Saibari. Al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey va in scena una partita non spettacolare, ma piacevole e potenzialmente già importantissima per il resto del torneo. Le pagelle di Gianluigi Bagnulo, inviato di Sky Sport negli Stati Uniti
- Portiere: ALISSON 6
- Terzino destro: ROGER IBAÑEZ 4,5
- Difensore centrale: MARQUINHOS 6
- Difensore centrale: GABRIEL MAGALHAES 6
- Terzino sinistro: DOUGLAS SANTOS 5,5
- Centrocampista: CASEMIRO 5
- Centrocampista: BRUNO GUIMARAES 6
- Esterno destro: RAPHINHA 6,5
- Trequartista: PAQUETA' 5
- Esterno sinistro: VINICIUS JR 7
- Attaccante: IGOR THIAGO 4,5
- dal 45' DANILO 6
- dal 45' FABINHO 5,5
- dal 61' MATHEUS CUNHA 6,5
- dal 62' LUIS HENRIQUE 6
- dall'80' DANILO SANTOS sv
- BONO 6
- HAKIMI 6,5
- DIOP 6
- RIAD 5,5
- MAZRAOUI 6,5
- dall'80' SALAH-EDDINE 5,5
- BOUADDI 8
- EL AYNAOUI 6,5
- BRAHIM DIAZ 6,5
- dal 65' TALBI 6,5
- OUNAHI 5,5
- dal 65' EL MOURABET 6
- EL KHANNOUSS 6
- dall'80' AMAIMAOUNI sv
- SAIBARI 7,5
- dall'89' RAHIMI sv
- All. OUAHBI 7