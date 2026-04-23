Inviato Trump a Fifa: "Italia al posto dell'Iran ai Mondiali". Le newsfinancial times
Secondo quanto riportato dal giornale britannico "Financial Times" l'inviato di Trump per le partnership globali, Paolo Zampolli, ha chiesto alla Fifa di rimpiazzare l'Iran con l'Italia ai prossimi Mondiali di calcio in USA, Messico e Canada. Nessun commento della Fifa, che fin qui nelle dichiarazioni pubbliche non ha mai messo in dubbio la partecipazione dell'Iran al prossimo Mondiale
Paolo Zampolli, inviato speciale di Donald Trump per le partnership globali, ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali del 2026. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali il piano "è un tentativo di riparare i legami fra Donald Trump e la premier Giorgia Meloni" dopo gli attacchi del presidente al Papa per la guerra in Iran. "Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali. Sarebbe un sogno vedere gli Azzurri aI Mondiali negli Stati Uniti. Con quattro titoli, gli Azzurri hanno il pedigree per giustificare l'inclusione", ha detto Zampolli al Financial Times.
La posizione della Fifa e il precedente di Qatar 2022
Già in occasione del Mondiale in Qatar nel 2022, Paolo Zampolli aveva chiesto l'esclusione dell'Iran e il ripescaggio dell'Italia. Dalla Fifa fin qui nessun commento alle sue dichiarazioni. Va ricordato che il presidente Gianni Infantino, nelle dichiarazioni pubbliche degli ultimi mesi, non ha mai messo in dubbio la partecipazione dell'Iran al prossimo Mondiale di calcio, dandola per certa in più di un'occasione (le ultime dichiarazioni in merito sono state rilasciate al "CNBC Invest in America Forum" lo scorso 15 aprile). Presidente Infantino che ha anche incontrato ad Antalya, a fine marzo, la Nazionale iraniana.