Secondo quanto riportato dal giornale britannico "Financial Times" l'inviato di Trump per le partnership globali, Paolo Zampolli, ha chiesto alla Fifa di rimpiazzare l'Iran con l'Italia ai prossimi Mondiali di calcio in USA, Messico e Canada. Nessun commento della Fifa, che fin qui nelle dichiarazioni pubbliche non ha mai messo in dubbio la partecipazione dell'Iran al prossimo Mondiale

Paolo Zampolli, inviato speciale di Donald Trump per le partnership globali, ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali del 2026. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali il piano "è un tentativo di riparare i legami fra Donald Trump e la premier Giorgia Meloni" dopo gli attacchi del presidente al Papa per la guerra in Iran. "Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali. Sarebbe un sogno vedere gli Azzurri aI Mondiali negli Stati Uniti. Con quattro titoli, gli Azzurri hanno il pedigree per giustificare l'inclusione", ha detto Zampolli al Financial Times.