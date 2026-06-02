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Brasile, Ancelotti in lacrime dopo la sorpresa dei nipoti in diretta tv. VIDEO

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Non è comune vedere Carlo Ancelotti in lacrime, ma è successo. Il Ct della Seleçao, invitato dalla tv brasiliano GeGlobo, ha ricevuto una sorpresa da parte della redazione, un video messaggio dei suoi nipoti con una chiara richiesta: "Vai a vincere la Coppa del Mondo"

MONDIALI, TUTTI I CONVOCATI (PER ORA)

Carlo Ancelotti protagonista anche fuori dal campo. Il Ct della Nazionale brasiliana è stato ospite della famosa tv locale GeGlobo per parlare ai tifosi verdeoro in vista dell'inizio dei Mondiali. Durante l'intervista, arriva una sorpresa inaspettata. Un videomessaggio da parte dei suoi nipotini, durante il quale la richiesta è stata chiara: "Nonno, siamo tutti con te. Spero che vinci la Coppa del Mondo e batti Spagna e Francia. Vai a vincere i Mondiali". Nel vedere la sua famiglia, Ancelotti è scoppiato in lacrime non riuscendo a contenere le proprie emozioni. "Quando parlo della mia famiglia mi emoziono. I brasiliani condividono molte caratteristiche con gli italiani, soprattutto l’importanza della famiglia. Per me è un valore fondamentale".

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Le parole sui convocati

Spazio, infine, anche al campo, con l'allenatore del Brasile che ha spiegato come i suoi giocatori hanno vissuto le convocazione per il Mondiale: "I calciatori brasiliani amano la loro Nazionale più di altri. Non li ho mai sentiti lamentarsi per una chiamata". 

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