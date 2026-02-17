Vinicius accusa Prestianni di razzismo, Benfica-Real Madrid sospesa: la ricostruzione
Ancora un presunto caso di razzismo ai danni di Vinicius: il brasiliano segna al Benfica e poi accusa l'argentino Prestianni di avergli rivolto insulti razzisti, coprendosi la bocca con la maglia. Vinicius abbandona addirittura il campo, andando a sedersi in panchina, con l'arbitro che sospende la partita per 10'. Quando l'attaccante del Real rientra in campo e si riprende, viene bersagliato dai tifosi del Real che lanciano in campo di tutto
- In Benfica-Real Madrid (andata del playoff di Champions) succede di tutto dopo il gol segnato da Vinicius al 50'. Il brasiliano esulta in modo "eccessivo", poi viene avvicinato dall'argentino Prestianni che coprendosi la bocca con la maglia gli dice qualcosa. Immediatamente Vinicius denuncia il fatto all'arbitro, abbandonando il campo e facendo capire chiaramente di aver ricevuto insulti razzisti.
- Ecco la ricostruzione dei fatti:
- Gara bloccata per tutto il primo tempo, nonostante l'assedio del Real alla porta di Trubin. A inizio ripresa serve una magia di Vinicius per sbloccarla: un grandissimo destro a giro, piazzato nel sette da posizione piuttosto defilata
- Vinicius va ad esultare "danzando" con la bandierina, in un modo che l'arbitro ritiene eccessivo e che i tifosi del Benfica vivono come una provocazione
- Scatta il giallo per Vinicius, che è incredulo
- A questo punto, il fattaccio. Vinicius viene avvicinato dall'argentino Prestianni che, facendo attenzione a coprirsi la bocca con la maglia, gli parla
- L'attaccante brasiliano riferisce di aver ricevuto insulti razzisti, andando dall'arbitro e indicandogli l'avversario
- Vinicius si è poi diretto verso bordo campo: prima ha avuto un breve conciliabolo con l'allenatore del Benfica, Mourinho, poi si è seduto in panchina, come a dire di non voler riprendere il gioco
- L'arbitro, il francese Francois Letexier, ha quindi attivato il protocollo anti-razzismo Fifa, mostrando la decisione allo stadio alzando le braccia a formare una 'X'
- La partita è stata dunque sospesa, per poi riprendere dopo circa 10 minuti, con il ritorno in campo di Vinicius
- Mourinho ha provato a "mediare": anche Mbappé però è intervenuto per prendere le difese del compagno
- Da quel momento in poi, però, fischi assordanti dei tifosi di casa hanno accompagnato ogni tocco di palla di Vinicius
- Da segnalare anche il lancio di diversi oggetti in campo nella sua direzione, tra cui una sigaretta elettronica
- Al termine della partita, Vinicius ha scritto sui social: "I razzisti sono, prima di tutto, codardi. Hanno bisogno di mettersi la maglia davanti alla bocca per dimostrare quanto siano deboli. Ma godono della protezione di altri che, teoricamente, hanno l’obbligo di punire. Ciò che è successo oggi non è una novità per me e la mia famiglia. Ho ricevuto un cartellino giallo per aver esultato dopo un gol. Ancora senza capire il perché. Dall’altra parte, solo un protocollo eseguito male e che non è servito a nulla".