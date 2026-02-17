 Vinicius, insulti razzisti? Match sospeso in Benfica-Real: la ricostruzione | Sky Sport
Vinicius accusa Prestianni di razzismo, Benfica-Real Madrid sospesa: la ricostruzione

Champions League fotogallery
13 foto

Ancora un presunto caso di razzismo ai danni di Vinicius: il brasiliano segna al Benfica e poi accusa l'argentino Prestianni di avergli rivolto insulti razzisti, coprendosi la bocca con la maglia. Vinicius abbandona addirittura il campo, andando a sedersi in panchina, con l'arbitro che sospende la partita per 10'. Quando l'attaccante del Real rientra in campo e si riprende, viene bersagliato dai tifosi del Real che lanciano in campo di tutto

IL VIDEOGLI HIGHLIGHTS

