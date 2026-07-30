Introduzione

È stato svelato il calendario del girone A di Serie C per la stagione 2026/27 (visibile in diretta su Sky e in streaming su NOW): alla 1^ giornata il Cittadella ospita la Pergolettese, la Pro Vercelli affronta Desenzano e c'è la sfida tra Union Brescia e Carpi, mentre la Juve Next Gen se la vedrà col Novara. Previsti tre turni infrasettimanali (il 16 settembre, il 10 febbraio e il 3 marzo) e la sosta natalizia per il weekend del 27 dicembre. La regular season terminerà il 25 aprile. Ecco il calendario completo



SERIE C, I CALENDARI: GIRONE B - GIRONE C