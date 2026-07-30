Serie C, girone A: calendario, giornate e partite del campionato 2026-2027girone a
Introduzione
È stato svelato il calendario del girone A di Serie C per la stagione 2026/27 (visibile in diretta su Sky e in streaming su NOW): alla 1^ giornata il Cittadella ospita la Pergolettese, la Pro Vercelli affronta Desenzano e c'è la sfida tra Union Brescia e Carpi, mentre la Juve Next Gen se la vedrà col Novara. Previsti tre turni infrasettimanali (il 16 settembre, il 10 febbraio e il 3 marzo) e la sosta natalizia per il weekend del 27 dicembre. La regular season terminerà il 25 aprile. Ecco il calendario completo
Quello che devi sapere
1^ e 20^ GIORNATA (23 agosto 2026/3 gennaio 2027)
- Alcione Milano-Renate
- Cittadella-Pergolettese
- Folgore Caratese-Dolomiti Bellunesi
- Giana Erminio-Albinoleffe
- Juventus Next Gen-Novara
- Lecco-Arzignano Valchiampo
- Ospitaletto Franciacorta-Lumezzane
- Pro Vercelli-Desenzano
- Trento-Treviso
- Union Brescia-Carpi
2^ e 21^ GIORNATA (30 agosto 2026/10 gennaio 2027)
- Albinoleffe-Ospitaletto Franciacorta
- Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli
- Carpi-Juventus Next Gen
- Desenzano-Trento
- Dolomiti Bellunesi-Alcione Milano
- Lumezzane-Giana Erminio
- Novara-Folgore Caratese
- Pergolettese-Union Brescia
- Renate-Cittadella
- Treviso-Lecco
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3^ e 22^ GIORNATA (6 settembre 2026/ 17 gennaio 2027)
- Albinoleffe-Carpi
- Alcione Milano-Treviso
- Cittadella-Lumezzane
- Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi
- Juventus Next Gen-Pergolettese
- Ospitaletto Franciacorta-Arzignano Valchiampo
- Pro Vercelli-Folgore Caratese
- Renate-Novara
- Trento-Lecco
- Union Brescia-Desenzano
4^ e 23^ GIORNATA (13 settembre 2026/24 gennaio 2027)
- Arzignano Valchiampo-Desenzano
- Carpi-Cittadella
- Dolomiti Bellunesi-Albinoleffe
- Folgore Caratese-Alcione Milano
- Lecco-Giana Erminio
- Lumezzane-Renate
- Novara-Pergolettese
- Ospitaletto Franciacorta-Juventus Next Gen
- Trento-Union Brescia
- Treviso-Pro Vercelli
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5^ e 24^ GIORNATA (16 settembre 2026/31 gennaio 2027)
- Albinoleffe-Arzignano Valchiampo
- Carpi-Ospitaletto Franciacorta
- Cittadella-Juventus Next Gen
- Desenzano-Lecco
- Giana Erminio-Trento
- Lumezzane-Novara
- Pergolettese-Folgore Caratese
- Pro Vercelli-Alcione Milano
- Renate-Dolomiti Bellunesi
- Union Brescia-Treviso
6^ e 25^ GIORNATA (20 settembre 2026/7 febbraio 2027)
- Alcione Milano-Union Brescia
- Arzignano Valchiampo-Renate
- Dolomiti Bellunesi-Lumezzane
- Folgore Caratese-Giana Erminio
- Juventus Next Gen-Albinoleffe
- Lecco-Pergolettese
- Novara-Carpi
- Ospitaletto Franciacorta-Cittadella
- Trento-Pro Vercelli
- Treviso-Desenzano
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7^ e 26^ GIORNATA (27 settembre 2026/10 febbraio 2027)
- Albinoleffe-Alcione Milano
- Carpi-Arzignano Valchiampo
- Cittadella-Lecco
- Desenzano-Juventus Next Gen
- Giana Erminio-Pro Vercelli
- Lumezzane-Folgore Caratese
- Novara-Ospitaletto Franciacorta
- Pergolettese-Trento
- Renate-Treviso
- Union Brescia-Dolomiti Bellunesi
8^ e 27^ GIORNATA (4 ottobre 2026/14 febbraio 2027)
- Alcione Milano-Trento
- Arzignano Valchiampo-Pergolettese
- Cittadella-Albinoleffe
- Dolomiti Bellunesi-Novara
- Folgore Caratese-Desenzano
- Juventus Next Gen-Lumezzane
- Lecco-Union Brescia
- Ospitaletto Franciacorta-Renate
- Pro Vercelli-Carpi
- Treviso-Giana Erminio
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9^ e 28^ GIORNATA (11 ottobre 2026/21 febbraio 2027)
- Arzignano Valchiampo-Juventus Next Gen
- Desenzano-Dolomiti Bellunesi
- Lecco-Alcione Milano
- Lumezzane-Albinoleffe
- Novara-Cittadella
- Pergolettese-Carpi
- Renate-Giana Erminio
- Trento-Folgore Caratese
- Treviso-Ospitaletto Franciacorta
- Union Brescia-Pro Vercelli
10^ e 29^ GIORNATA (18 ottobre 2026/28 febbraio 2027)
- Albinoleffe-Novara
- Alcione Milano-Desenzano
- Carpi-Lumezzane
- Cittadella-Arzignano Valchiampo
- Dolomiti Bellunesi-Trento
- Folgore Caratese-Treviso
- Giana Erminio-Union Brescia
- Juventus Next Gen-Renate
- Ospitaletto Franciacorta-Pergolettese
- Pro Vercelli-Lecco
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11^ e 30^ GIORNATA (25 ottobre 2026/3 marzo 2027)
- Alcione Milano-Carpi
- Arzignano Valchiampo-Novara
- Desenzano-Giana Erminio
- Lecco-Folgore Caratese
- Pergolettese-Lumezzane
- Pro Vercelli-Ospitaletto Franciacorta
- Renate-Albinoleffe
- Trento-Juventus Next Gen
- Treviso-Dolomiti Bellunesi
- Union Brescia-Cittadella
12^ e 31^ GIORNATA (1 novembre 2026/7 marzo 2027)
- Albinoleffe-Pergolettese
- Carpi-Renate
- Cittadella-Treviso
- Dolomiti Bellunesi-Lecco
- Folgore Caratese-Union Brescia
- Giana Erminio-Alcione Milano
- Juventus Next Gen-Pro Vercelli
- Lumezzane-Arzignano Valchiampo
- Novara-Desenzano
- Ospitaletto Franciacorta-Trento
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13^ e 22^ GIORNATA (8 novembre 2026/14 marzo 2027)
- Alcione Milano-Lumezzane
- Desenzano-Ospitaletto Franciacorta
- Folgore Caratese-Carpi
- Giana Erminio-Cittadella
- Lecco-Juventus Next Gen
- Pergolettese-Renate
- Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi
- Trento-Albinoleffe
- Treviso-Novara
- Union Brescia-Arzignano Valchiampo
14^ e 33^ GIORNATA (15 novembre 2026/21 marzo 2027)
- Albinoleffe-Union Brescia
- Arzignano Valchiampo-Alcione Milano
- Carpi-Giana Erminio
- Cittadella-Folgore Caratese
- Juventus Next Gen-Treviso
- Lumezzane-Trento
- Novara-Lecco
- Ospitaletto Franciacorta-Dolomiti Bellunesi
- Pergolettese-Pro Vercelli
- Renate-Desenzano
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15^ e 34^ GIORNATA (22 novembre 2026/27 marzo 2027)
- Alcione Milano-Ospitaletto Franciacorta
- Desenzano-Albinoleffe
- Dolomiti Bellunesi-Carpi
- Folgore Caratese-Arzignano Valchiampo
- Giana Erminio-Juventus Next Gen
- Lecco-Lumezzane
- Pro Vercelli-Novara
- Trento-Cittadella
- Treviso-Pergolettese
- Union Brescia-Renate
16^ e 35^ GIORNATA (29 novembre 2026/4 aprile 2027)
- Albinoleffe-Treviso
- Arzignano Valchiampo-Trento
- Carpi-Lecco
- Cittadella-Pro Vercelli
- Juventus Next Gen-Dolomiti Bellunesi
- Lumezzane-Desenzano
- Novara-Alcione Milano
- Ospitaletto Franciacorta-Union Brescia
- Pergolettese-Giana Erminio
- Renate-Folgore Caratese
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17^ e 36^ GIORNATA (6 dicembre 2026/11 aprile 2027)
- Alcione Milano-Pergolettese
- Desenzano-Carpi
- Dolomiti Bellunesi-Cittadella
- Folgore Caratese-Albinoleffe
- Giana Erminio-Novara
- Lecco-Ospitaletto Franciacorta
- Pro Vercelli-Lumezzane
- Trento-Renate
- Treviso-Arzignano Valchiampo
- Union Brescia-Juventus Next Gen
18^ e 37^ GIORNATA (13 dicembre 2026/18 aprile 2027)
- Albinoleffe-Lecco
- Arzignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi
- Carpi-Trento
- Cittadella-Alcione Milano
- Juventus Next Gen-Folgore Caratese
- Lumezzane-Treviso
- Novara-Union Brescia
- Ospitaletto Franciacorta-Giana Erminio
- Pergolettese-Desenzano
- Renate-Pro Vercelli
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19^ e 38^ GIORNATA (20 dicembre 2026/25 aprile 2027)
- Alcione Milano-Juventus Next Gen
- Desenzano-Cittadella
- Dolomiti Bellunesi-Pergolettese
- Folgore Caratese-Ospitaletto Franciacorta
- Giana Erminio-Arzignano Valchiampo
- Lecco-Renate
- Pro Vercelli-Albinoleffe
- Trento-Novara
- Treviso-Carpi
- Union Brescia-Lumezzane
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