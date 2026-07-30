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Serie C, girone A: calendario, giornate e partite del campionato 2026-2027

girone a

Introduzione

È stato svelato il calendario del girone A di Serie C per la stagione 2026/27 (visibile in diretta su Sky e in streaming su NOW): alla 1^ giornata il Cittadella ospita la Pergolettese, la Pro Vercelli affronta Desenzano e c'è la sfida tra Union Brescia e Carpi, mentre la Juve Next Gen se la vedrà col Novara. Previsti tre turni infrasettimanali (il 16 settembre, il 10 febbraio e il 3 marzo) e la sosta natalizia per il weekend del 27 dicembre. La regular season terminerà il 25 aprile. Ecco il calendario completo


SERIE C, I CALENDARI: GIRONE B - GIRONE C

Quello che devi sapere

1^ e 20^ GIORNATA (23 agosto 2026/3 gennaio 2027)

  • Alcione Milano-Renate
  • Cittadella-Pergolettese
  • Folgore Caratese-Dolomiti Bellunesi
  • Giana Erminio-Albinoleffe
  • Juventus Next Gen-Novara
  • Lecco-Arzignano Valchiampo
  • Ospitaletto Franciacorta-Lumezzane
  • Pro Vercelli-Desenzano
  • Trento-Treviso
  • Union Brescia-Carpi

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2^ e 21^ GIORNATA (30 agosto 2026/10 gennaio 2027)

  • Albinoleffe-Ospitaletto Franciacorta
  • Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli
  • Carpi-Juventus Next Gen
  • Desenzano-Trento
  • Dolomiti Bellunesi-Alcione Milano
  • Lumezzane-Giana Erminio
  • Novara-Folgore Caratese
  • Pergolettese-Union Brescia
  • Renate-Cittadella
  • Treviso-Lecco

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3^ e 22^ GIORNATA (6 settembre 2026/ 17 gennaio 2027)

  • Albinoleffe-Carpi
  • Alcione Milano-Treviso
  • Cittadella-Lumezzane
  • Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi
  • Juventus Next Gen-Pergolettese
  • Ospitaletto Franciacorta-Arzignano Valchiampo
  • Pro Vercelli-Folgore Caratese
  • Renate-Novara
  • Trento-Lecco
  • Union Brescia-Desenzano

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4^ e 23^ GIORNATA (13 settembre 2026/24 gennaio 2027)

  • Arzignano Valchiampo-Desenzano
  • Carpi-Cittadella
  • Dolomiti Bellunesi-Albinoleffe
  • Folgore Caratese-Alcione Milano
  • Lecco-Giana Erminio
  • Lumezzane-Renate
  • Novara-Pergolettese
  • Ospitaletto Franciacorta-Juventus Next Gen
  • Trento-Union Brescia
  • Treviso-Pro Vercelli

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5^ e 24^ GIORNATA (16 settembre 2026/31 gennaio 2027)

  • Albinoleffe-Arzignano Valchiampo
  • Carpi-Ospitaletto Franciacorta
  • Cittadella-Juventus Next Gen
  • Desenzano-Lecco
  • Giana Erminio-Trento
  • Lumezzane-Novara
  • Pergolettese-Folgore Caratese
  • Pro Vercelli-Alcione Milano
  • Renate-Dolomiti Bellunesi
  • Union Brescia-Treviso

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6^ e 25^ GIORNATA (20 settembre 2026/7 febbraio 2027)

  • Alcione Milano-Union Brescia
  • Arzignano Valchiampo-Renate
  • Dolomiti Bellunesi-Lumezzane
  • Folgore Caratese-Giana Erminio
  • Juventus Next Gen-Albinoleffe
  • Lecco-Pergolettese
  • Novara-Carpi
  • Ospitaletto Franciacorta-Cittadella
  • Trento-Pro Vercelli
  • Treviso-Desenzano

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7^ e 26^ GIORNATA (27 settembre 2026/10 febbraio 2027)

  • Albinoleffe-Alcione Milano
  • Carpi-Arzignano Valchiampo
  • Cittadella-Lecco
  • Desenzano-Juventus Next Gen
  • Giana Erminio-Pro Vercelli
  • Lumezzane-Folgore Caratese
  • Novara-Ospitaletto Franciacorta
  • Pergolettese-Trento
  • Renate-Treviso
  • Union Brescia-Dolomiti Bellunesi

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8^ e 27^ GIORNATA (4 ottobre 2026/14 febbraio 2027)

  • Alcione Milano-Trento
  • Arzignano Valchiampo-Pergolettese
  • Cittadella-Albinoleffe
  • Dolomiti Bellunesi-Novara
  • Folgore Caratese-Desenzano
  • Juventus Next Gen-Lumezzane
  • Lecco-Union Brescia
  • Ospitaletto Franciacorta-Renate
  • Pro Vercelli-Carpi
  • Treviso-Giana Erminio

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9^ e 28^ GIORNATA (11 ottobre 2026/21 febbraio 2027)

  • Arzignano Valchiampo-Juventus Next Gen
  • Desenzano-Dolomiti Bellunesi
  • Lecco-Alcione Milano
  • Lumezzane-Albinoleffe
  • Novara-Cittadella
  • Pergolettese-Carpi
  • Renate-Giana Erminio
  • Trento-Folgore Caratese
  • Treviso-Ospitaletto Franciacorta
  • Union Brescia-Pro Vercelli

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10^ e 29^ GIORNATA (18 ottobre 2026/28 febbraio 2027)

  • Albinoleffe-Novara
  • Alcione Milano-Desenzano
  • Carpi-Lumezzane
  • Cittadella-Arzignano Valchiampo
  • Dolomiti Bellunesi-Trento
  • Folgore Caratese-Treviso
  • Giana Erminio-Union Brescia
  • Juventus Next Gen-Renate
  • Ospitaletto Franciacorta-Pergolettese
  • Pro Vercelli-Lecco

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11^ e 30^ GIORNATA (25 ottobre 2026/3 marzo 2027)

  • Alcione Milano-Carpi
  • Arzignano Valchiampo-Novara
  • Desenzano-Giana Erminio
  • Lecco-Folgore Caratese
  • Pergolettese-Lumezzane
  • Pro Vercelli-Ospitaletto Franciacorta
  • Renate-Albinoleffe
  • Trento-Juventus Next Gen
  • Treviso-Dolomiti Bellunesi
  • Union Brescia-Cittadella

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12^ e 31^ GIORNATA (1 novembre 2026/7 marzo 2027)

  • Albinoleffe-Pergolettese
  • Carpi-Renate
  • Cittadella-Treviso
  • Dolomiti Bellunesi-Lecco
  • Folgore Caratese-Union Brescia
  • Giana Erminio-Alcione Milano
  • Juventus Next Gen-Pro Vercelli
  • Lumezzane-Arzignano Valchiampo
  • Novara-Desenzano
  • Ospitaletto Franciacorta-Trento

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13^ e 22^ GIORNATA (8 novembre 2026/14 marzo 2027)

  • Alcione Milano-Lumezzane
  • Desenzano-Ospitaletto Franciacorta
  • Folgore Caratese-Carpi
  • Giana Erminio-Cittadella
  • Lecco-Juventus Next Gen
  • Pergolettese-Renate
  • Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi
  • Trento-Albinoleffe
  • Treviso-Novara
  • Union Brescia-Arzignano Valchiampo

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14^ e 33^ GIORNATA (15 novembre 2026/21 marzo 2027)

  • Albinoleffe-Union Brescia
  • Arzignano Valchiampo-Alcione Milano
  • Carpi-Giana Erminio
  • Cittadella-Folgore Caratese
  • Juventus Next Gen-Treviso
  • Lumezzane-Trento
  • Novara-Lecco
  • Ospitaletto Franciacorta-Dolomiti Bellunesi
  • Pergolettese-Pro Vercelli
  • Renate-Desenzano

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15^ e 34^ GIORNATA (22 novembre 2026/27 marzo 2027)

  • Alcione Milano-Ospitaletto Franciacorta
  • Desenzano-Albinoleffe
  • Dolomiti Bellunesi-Carpi
  • Folgore Caratese-Arzignano Valchiampo
  • Giana Erminio-Juventus Next Gen
  • Lecco-Lumezzane
  • Pro Vercelli-Novara
  • Trento-Cittadella
  • Treviso-Pergolettese
  • Union Brescia-Renate

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16^ e 35^ GIORNATA (29 novembre 2026/4 aprile 2027)

  • Albinoleffe-Treviso
  • Arzignano Valchiampo-Trento
  • Carpi-Lecco
  • Cittadella-Pro Vercelli
  • Juventus Next Gen-Dolomiti Bellunesi
  • Lumezzane-Desenzano
  • Novara-Alcione Milano
  • Ospitaletto Franciacorta-Union Brescia
  • Pergolettese-Giana Erminio
  • Renate-Folgore Caratese

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17^ e 36^ GIORNATA (6 dicembre 2026/11 aprile 2027)

  • Alcione Milano-Pergolettese
  • Desenzano-Carpi
  • Dolomiti Bellunesi-Cittadella
  • Folgore Caratese-Albinoleffe
  • Giana Erminio-Novara
  • Lecco-Ospitaletto Franciacorta
  • Pro Vercelli-Lumezzane
  • Trento-Renate
  • Treviso-Arzignano Valchiampo
  • Union Brescia-Juventus Next Gen

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18^ e 37^ GIORNATA (13 dicembre 2026/18 aprile 2027)

  • Albinoleffe-Lecco
  • Arzignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi
  • Carpi-Trento
  • Cittadella-Alcione Milano
  • Juventus Next Gen-Folgore Caratese
  • Lumezzane-Treviso
  • Novara-Union Brescia
  • Ospitaletto Franciacorta-Giana Erminio
  • Pergolettese-Desenzano
  • Renate-Pro Vercelli

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19^ e 38^ GIORNATA (20 dicembre 2026/25 aprile 2027)

  • Alcione Milano-Juventus Next Gen
  • Desenzano-Cittadella
  • Dolomiti Bellunesi-Pergolettese
  • Folgore Caratese-Ospitaletto Franciacorta
  • Giana Erminio-Arzignano Valchiampo
  • Lecco-Renate
  • Pro Vercelli-Albinoleffe
  • Trento-Novara
  • Treviso-Carpi
  • Union Brescia-Lumezzane

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