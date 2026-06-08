Errore di Malen non da Malen. L'attaccante della Roma, sceso in campo con l'Olanda in un'amichevole di preparazione ai Mondiali contro l'Uzbekistan di Cannavaro, ha sbagliato un gol da due passi. Gli Oranje sono comunque riusciti a imporsi sulla squadra del Ct italiano, ma non senza difficoltà: decisiva la doppietta su rigore di Gakpo, autore del gol vittoria al 98'. Qualche minuto prima, al 92', l'Uzbekistan aveva trovato il momentaneo pareggio con Sergeev