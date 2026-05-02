Da porta a porta in nove passaggi, compresi due di tacco, chiudendo un’azione in velocità (15 secondi in tutto) con un tiro al volo d’esterno. Rischiava di essere il gol più bello del Mondiale, resta solo un rischio per colpa di Pickford che si distende e para la botta di Meunier. Quel Meunier che sulla carta è un esterno destro a tutta fascia ma che sul campo bazzica l’area come un attaccante vero, tanto che dopo 4’ ha già sbloccato la finale per il terzo posto contro l’Inghilterra, tagliando verso il centro sul cross che arrivava dalla sinistra. Lo stesso Meunier che da destra aveva messo in mezzo il pallone del gol “alla Holly e Benji” contro il Giappone. L’azione, al minuto 80, è una gioia per gli occhi, un contropiede che nemmeno disegnato sulla lavagna sarebbe venuto così bello e geometrico: Kompany nel cuore dell'area allontana la minaccia spazzando verso Mertens, che fa la sponda all'inditero per Vermaelen: da qui, palla dritta su Hazard, che con l’uomo alle spalle appoggia di tacco su Mertens. Mertens per De Bruyne che, ancora di tacco, gli chiude il triangolo. Di nuovo a De Bruyne e altro triangolo chiuso a Mertens, stavolta in profondità. A questo punto Mertens sta per ricevere un passo dentro l’area, nei pressi del vertice sinistro, ma ha già visto dall’altra parte Meunier che arriva in corsa, e di prima gli regala una palla morbida che chiede solo di essere calciata al volo. Meunier accoglie l’invito e chiude la più bella azione del Mondiale con una demi-volée alla Pavard (ricordate il gol all’Argentina che aveva segnato solo 14 giorni prima?), colpendo d’esterno. Commento finale: Pickford, perché l’hai fatto?