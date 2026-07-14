Haaland e il procione, imbalsamato. La strana coppia che scende dall'aereo di Oslo è davvero strana, più che mai. Difficile usare altre parole. Torna a casa Erling. Haaland non avrà vinto il Mondiale, ma ha dominato la scena negli Usa: è stato adottato dal popolo americano come star assoluta, forse più di Messi e CR7, ha guadagnato più di venti nuovi milioni di follower su Instagram dalla sua esperienza alla Coppa del mondo. È diventato un cantante popolare grazie al remix della canzone rap che aveva scritto da ragazzino. Ha segnato e incantato con il suo temperamento da giocatore di football. E si è portato a casa un souvenir.