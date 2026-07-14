Erling Haaland torna in Norvegia con un procione imbalsamato: il retroscenama dai!
Dopo l'eliminazione dal Mondiale, l'attaccante ha visitato in forma privata uno storico negozio western a Dallas per comprare (a circa 750 dollari) un souvenir decisamente particolare. Ma ora non sa come chiamarlo…
Haaland e il procione, imbalsamato. La strana coppia che scende dall'aereo di Oslo è davvero strana, più che mai. Difficile usare altre parole. Torna a casa Erling. Haaland non avrà vinto il Mondiale, ma ha dominato la scena negli Usa: è stato adottato dal popolo americano come star assoluta, forse più di Messi e CR7, ha guadagnato più di venti nuovi milioni di follower su Instagram dalla sua esperienza alla Coppa del mondo. È diventato un cantante popolare grazie al remix della canzone rap che aveva scritto da ragazzino. Ha segnato e incantato con il suo temperamento da giocatore di football. E si è portato a casa un souvenir.
Come chiamarlo?
Il NY Times ha raccontato la storia dietro l'acquisto, parlandone direttamente con Julie Newport, la proprietaria del Wild Bill’s Western Story, il negozio che ha fatto impazzire Haaland (dove Erling aveva già comprato un paio di stivali da ranchero): "Avevamo un paio di questi procioni imbalsamati in negozio negli ultimi anni, Erling si è affezionato a lui e a un paio di scoiattoli". Costo? Sui 750 dollari. Sborsati dopo una visita privata al negozio. Ma non è l'unico 'valore' che Haaland ha portato da quelle parti: "Al momento abbiamo circa duemila ordini online, il 30% proviene dall'estero; ogni giorno, quando ci svegliamo, abbiamo nuovi ordine", ha aggiunto Julie. Haaland ha lanciato poi il sondaggio: ora come chiamarlo? Cowboy, Ranger, Tex o R.O.W. (Raccoon on wheels, vale a dire procione su ruote). Scelta durissima…