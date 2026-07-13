Dopo due giorni di pausa, si torna in campo per un posto in finale. La prima semifinale in programma è quella tutta europea tra la Francia e la Spagna. Si gioca a Dallas. Inizio alle 21 orario italiano. Inghilterra-Argentina si giocherà di mercoledì

Mondiali, in palio c'è la finale! Dopo i due giorni di pausa di domenica e di lunedì, è tempo di tornare in campo per le magnifiche quattro che si giocheranno il torneo fino alla finalissima di New York di domenica prossima. Primo appuntamento: Francia contro Spagna, partitissima tutta europea tra i vice campioni del mondo e i campioni d'Europa in carica. Mbappé contro Yamal, l'attacco stellare di Deschamps contro la squadra centrocampo e cervello di De La Fuente. Appuntamento oggi, martedì 14 luglio, alle 21 orario italiano. Si gioca a Dallas. Chi passa sfiderà in finale una tra Inghilterra e Argentina, in programma mercoledì.