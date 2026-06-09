Mondiali 2026 in Usa, Canada e Messico: quali squadre viaggeranno di più per spostarsi
Il Mondiale torna ad essere itinerante, giocato tra Stati Uniti, Canada e Messico. Considerando le sole tre partite della fase a gironi, quali saranno le nazionali che si muoveranno di più? Questa la classifica per km coperti: si parte dai 986 km di uno dei Paesi ospitanti agli oltre 10 mila km della nazionale prima in questa speciale graduatoria
- dalla sede del ritiro allo stadio Azteca di Città del Messico (Messico-Sudafrica) e ritorno: 13 km
- dalla sede del ritiro allo stadio Akron di Zapopan (Messico-Corea del Sud) e ritorno: 960 km
- dalla sede del ritiro allo stadio Azteca di Città del Messico (Repubblica Ceca-Messico) e ritorno: 13 km
- dalla sede del ritiro al SoFi Stadium di Inglewood (Stati Uniti-Paraguay) e ritorno: 983 km
- dalla sede del ritiro al Levi's Stadium di Santa Clara (Turchia-Paraguay) e ritorno: 26 km
- dalla sede del ritiro al Levi's Stadium di Santa Clara (Paraguay-Australia) e ritorno: 26 km
- dalla sede del ritiro al Lincoln Financial Field di Philadelphia (Costa d'Avorio-Ecuador) e ritorno: 40 km
- dalla sede del ritiro al BMO Field di Toronto (Germania-Costa d'Avorio) e ritorno: 1.081 km
- dalla sede del ritiro al Lincoln Financial Field di Philadelphia (Curaçao-Costa d'Avorio) e ritorno: 40 km
- dalla sede del ritiro al MetLife Stadium di East Rutherford (Francia-Senegal) e ritorno: 94 km
- dalla sede del ritiro al MetLife Stadium di East Rutherford (Norvegia-Senegal) e ritorno: 94 km
- dalla sede del ritiro al BMO Field di Toronto (Senegal-Iraq) e ritorno: 1.074 km
- dalla sede del ritiro allo stadio Akron di Zapopan (Corea del Sud-Repubblica Ceca) e ritorno: 5 km
- dalla sede del ritiro allo stadio Akron di Zapopan (Messico-Corea del Sud) e ritorno: 5 km
- dalla sede del ritiro all'Estadio BBVA Bancomer di Monterrey (Sudafrica-Corea del Sud) e ritorno: 1.311 km
- dalla sede del ritiro al BMO Field di Toronto (Ghana-Panama) e ritorno: 134 km
- dalla sede del ritiro al BMO Field di Toronto (Panama-Croazia) e ritorno: 134 km
- dalla sede del ritiro al MetLife Stadium di East Rutherford (Panama-Inghilterra) e ritorno: 1.188 km
- dalla sede del ritiro al MetLife Stadium di East Rutherford (Francia-Senegal) e ritorno: 585 km
- dalla sede del ritiro al Lincoln Financial Field di Philadelphia (Francia-Iraq) e ritorno: 858 km
- dalla sede del ritiro al Gillette Stadium di Foxborough (Norvegia-Francia) e ritorno: 117 km
- dalla sede del ritiro al BMO Field di Toronto (Ghana-Panama) e ritorno: 1.398 km
- dalla sede del ritiro al Gillette Stadium di Foxborough (Inghilterra-Ghana) e ritorno: 59 km
- dalla sede del ritiro al Lincoln Financial Field di Philadelphia (Croazia-Ghana) e ritorno: 886 km
- dalla sede del ritiro al Lumen Field di Seattle (Belgio-Egitto) e ritorno: 738 km
- dalla sede del ritiro al BC Place di Vancouver (Nuova Zelanda-Egitto) e ritorno: 918 km
- dalla sede del ritiro al Lumen Field di Seattle (Egitto-Iran) e ritorno: 738 km
- dalla sede del ritiro all'Estadio BBVA Bancomer di Monterrey (Svezia-Tunisia) e ritorno: 1.794 km
- dalla sede del ritiro all'NRG Stadium di Houston (Olanda-Svezia) e ritorno: 821 km
- dalla sede del ritiro all'AT&T Stadium di Arlington (Giappone-Svezia) e ritorno: 102 km
- dalla sede del ritiro all'Arrowhead Stadium di Kansas City (Argentina-Algeria) e ritorno: 58 km
- dalla sede del ritiro all'AT&T Stadium di Arlington (Argentina-Austria) e ritorno: 1.478 km
- dalla sede del ritiro all'AT&T Stadium di Arlington (Giordania-Argentina) e ritorno: 1.478 km
- dalla sede del ritiro al MetLife Stadium di East Rutherford (Brasile-Marocco) e ritorno: 94 km
- dalla sede del ritiro al Gillette Stadium di Foxborough (Scozia-Marocco) e ritorno: 710 km
- dalla sede del ritiro al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (Marocco-Haiti) e ritorno: 2.317 km
- dalla sede del ritiro al Gillette Stadium di Foxborough (Haiti-Scozia) e ritorno: 874 km
- dalla sede del ritiro al Lincoln Financial Field di Philadelphia (Brasile-Haiti) e ritorno: 142 km
- dalla sede del ritiro al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (Marocco-Haiti) e ritorno: 2.167 km
- dalla sede del ritiro all'Estadio BBVA Bancomer di Monterrey (Svezia-Tunisia) e ritorno: 48 km
- dalla sede del ritiro all'Estadio BBVA Bancomer di Monterrey (Tunisia-Giappone) e ritorno: 48 km
- dalla sede del ritiro all'Arrowhead Stadium di Kansas City (Tunisia-Olanda) e ritorno: 3.215 km
- dalla sede del ritiro al SoFi Stadium di Inglewood (Stati Uniti-Paraguay) e ritorno: 126 km
- dalla sede del ritiro al Lumen Field di Seattle (Stati Uniti-Australia) e ritorno: 3.196 km
- dalla sede del ritiro al SoFi Stadium di Inglewood (Turchia-Stati Uniti) e ritorno: 126 km
- dalla sede del ritiro al Lumen Field di Seattle (Belgio-Egitto) e ritorno: 33 km
- dalla sede del ritiro al SoFi Stadium di Inglewood (Belgio-Iran) e ritorno: 3.070 km
- dalla sede del ritiro al BC Place di Vancouver (Nuova Zelanda-Belgio) e ritorno: 428 km
- dalla sede del ritiro all'AT&T Stadium di Arlington (Olanda-Giappone) e ritorno: 1.492 km
- dalla sede del ritiro all'NRG Stadium di Houston (Olanda-Svezia) e ritorno: 2.108 km
- dalla sede del ritiro all'Arrowhead Stadium di Kansas City (Tunisia-Olanda) e ritorno: 36 km
- dalla sede del ritiro al MetLife Stadium di East Rutherford (Brasile-Marocco) e ritorno: 62 km
- dalla sede del ritiro al Lincoln Financial Field di Philadelphia (Brasile-Haiti) e ritorno: 230 km
- dalla sede del ritiro all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens (Brasile-Scozia) e ritorno: 3.510 km
- dalla sede del ritiro al Gillette Stadium di Foxborough (Iraq-Norvegia) e ritorno: 1.817 km
- dalla sede del ritiro al Lincoln Financial Field di Philadelphia (Francia-Iraq) e ritorno: 1.007 km
- dalla sede del ritiro al BMO Field di Toronto (Senegal-Iraq) e ritorno: 1.322 km
- dalla sede del ritiro al SoFi Stadium di Inglewood (Iran-Nuova Zelanda) e ritorno: 408 km
- dalla sede del ritiro al SoFi Stadium di Inglewood (Belgio-Iran) e ritorno: 408 km
- dalla sede del ritiro al Lumen Field di Seattle (Egitto-Iran) e ritorno: 3.474 km
- dalla sede del ritiro al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (Spagna-Capo Verde) e ritorno: 1.325 km
- dalla sede del ritiro all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens (Uruguay-Capo Verde) e ritorno: 646 km
- dalla sede del ritiro all'NRG Stadium di Houston (Capo Verde-Arabia Saudita) e ritorno: 2.528 km
- dalla sede del ritiro al Lincoln Financial Field di Philadelphia (Costa d'Avorio-Ecuador) e ritorno: 1.324 km
- dalla sede del ritiro all'Arrowhead Stadium di Kansas City (Ecuador-Curaçao) e ritorno: 1.987 km
- dalla sede del ritiro al MetLife Stadium di East Rutherford (Ecuador-Germania) e ritorno: 1.514 km
- dalla sede del ritiro all'Arrowhead Stadium di Kansas City (Argentina-Algeria) e ritorno: 22 km
- dalla sede del ritiro al Levi's Stadium di Santa Clara (Giordania-Algeria) e ritorno: 4.840 km
- dalla sede del ritiro all'Arrowhead Stadium di Kansas City (Algeria-Austria) e ritorno: 22 km
- dalla sede del ritiro all'NRG Stadium di Houston (Portogallo-RD Congo) e ritorno: 26 km
- dalla sede del ritiro allo stadio Akron di Zapopan (Colombia-RD Congo) e ritorno: 2.574 km
- dalla sede del ritiro al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (RD Congo-Uzbekistan) e ritorno: 2.286 km
- dalla sede del ritiro al Levi's Stadium di Santa Clara (Qatar-Svizzera) e ritorno: 1.318 km
- dalla sede del ritiro al SoFi Stadium di Inglewood (Svizzera-Bosnia ed Erzegovina) e ritorno: 306 km
- dalla sede del ritiro al BC Place di Vancouver (Svizzera-Canada) e ritorno: 3.750 km
- dalla sede del ritiro all'AT&T Stadium di Arlington (Inghilterra-Croazia) e ritorno: 3.838 km
- dalla sede del ritiro al BMO Field di Toronto (Panama-Croazia) e ritorno: 1.140 km
- dalla sede del ritiro al Lincoln Financial Field di Philadelphia (Croazia-Ghana) e ritorno: 409 km
- dalla sede del ritiro al Gillette Stadium di Foxborough (Iraq-Norvegia) e ritorno: 1.994 km
- dalla sede del ritiro al MetLife Stadium di East Rutherford (Norvegia-Senegal) e ritorno: 1.455 km
- dalla sede del ritiro al Gillette Stadium di Foxborough (Norvegia-Francia) e ritorno: 1.994 km
- dalla sede del ritiro al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (Spagna-Capo Verde) e ritorno: 342 km
- dalla sede del ritiro al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (Spagna-Arabia Saudita) e ritorno: 342 km
- dalla sede del ritiro allo stadio Akron di Zapopan (Uruguay-Spagna) e ritorno: 4.778 km
- dalla sede del ritiro allo stadio Azteca di Città del Messico (Messico-Sudafrica) e ritorno: 199 km
- dalla sede del ritiro al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (Repubblica Ceca-Sudafrica) e ritorno: 4.158 km
- dalla sede del ritiro all'Estadio BBVA Bancomer di Monterrey (Sudafrica-Corea del Sud) e ritorno: 1.258 km
- dalla sede del ritiro allo stadio Azteca di Città del Messico (Uzbekistan-Colombia) e ritorno: 921 km
- dalla sede del ritiro allo stadio Akron di Zapopan (Colombia-RD Congo) e ritorno: 30 km
- dalla sede del ritiro all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens (Colombia-Portogallo) e ritorno: 4.838 km
- dalla sede del ritiro al BC Place di Vancouver (Australia-Turchia) e ritorno: 3.953 km
- dalla sede del ritiro al Lumen Field di Seattle (Stati Uniti-Australia) e ritorno: 2.151 km
- dalla sede del ritiro al Levi's Stadium di Santa Clara (Paraguay-Australia) e ritorno: 96 km
- dalla sede del ritiro all'NRG Stadium di Houston (Portogallo-RD Congo) e ritorno: 3.062 km
- dalla sede del ritiro al Levi's Stadium di Santa Clara (Portogallo-Uzbekistan) e ritorno: 3.062 km
- dalla sede del ritiro all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens (Colombia-Portogallo) e ritorno: 201 km
- dalla sede del ritiro al NRG Stadium di Houston (Germania-Curaçao) e ritorno: 3.156 km
- dalla sede del ritiro al BMO Field di Toronto (Germania-Costa d'Avorio) e ritorno: 1.690 km
- dalla sede del ritiro al MetLife Stadium di East Rutherford (Ecuador-Germania) e ritorno: 1.497 km
- dalla sede del ritiro al Gillette Stadium di Foxborough (Haiti-Scozia) e ritorno: 2.260 km
- dalla sede del ritiro al Gillette Stadium di Foxborough (Scozia-Marocco) e ritorno: 2.260 km
- dalla sede del ritiro all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens (Scozia-Brasile) e ritorno: 2.065 km
- dalla sede del ritiro allo stadio Azteca di Città del Messico (Uzbekistan-Colombia) e ritorno: 4.337 km
- dalla sede del ritiro all'NRG Stadium di Houston (Portogallo-Uzbekistan) e ritorno: 2.267 km
- dalla sede del ritiro al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (RD Congo-Uzbekistan) e ritorno: 1 km
- dalla sede del ritiro all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens (Arabia Saudita-Uruguay) e ritorno: 3.568 km
- dalla sede del ritiro al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (Spagna-Arabia Saudita) e ritorno: 2.608 km
- dalla sede del ritiro all'NRG Stadium di Houston (Capo Verde-Arabia Saudita) e ritorno: 445 km
- dalla sede del ritiro al BMO Field di Toronto (Canada-Bosnia ed Erzegovina) e ritorno: 6.734 km
- dalla sede del ritiro al BC Place di Vancouver (Canada-Qatar) e ritorno: 19 km
- dalla sede del ritiro al BC Place di Vancouver (Svizzera-Canada) e ritorno: 19 km
- dalla sede del ritiro all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens (Arabia Saudita-Uruguay) e ritorno: 1.723 km
- dalla sede del ritiro all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens (Uruguay-Capo Verde) e ritorno: 1.723 km
- dalla sede del ritiro allo stadio Akron di Zapopan (Uruguay-Spagna) e ritorno: 3.449 km
- dalla sede del ritiro al Levi's Stadium di Santa Clara (Qatar-Svizzera) e ritorno: 776 km
- dalla sede del ritiro al BC Place di Vancouver (Canada-Qatar) e ritorno: 3.336 km
- dalla sede del ritiro al Lumen Field di Seattle (Bosnia ed Erzegovina-Qatar) e ritorno: 2.959 km
- dalla sede del ritiro al BC Place di Vancouver (Australia-Turchia) e ritorno: 4.021 km
- dalla sede del ritiro al Levi's Stadium di Santa Clara (Turchia-Paraguay) e ritorno: 2.088 km
- dalla sede del ritiro al SoFi Stadium di Inglewood (Turchia-Stati Uniti) e ritorno: 1.252 km
- dalla sede del ritiro all'AT&T Stadium di Arlington (Olanda-Giappone) e ritorno: 2.034 km
- dalla sede del ritiro all'Estadio BBVA Bancomer di Monterrey (Tunisia-Giappone) e ritorno: 3.460 km
- dalla sede del ritiro all'AT&T Stadium di Arlington (Giappone-Svezia) e ritorno: 2.034 km
- dalla sede del ritiro al SoFi Stadium di Inglewood (Iran-Nuova Zelanda) e ritorno: 339 km
- dalla sede del ritiro al BC Place di Vancouver (Nuova Zelanda-Egitto) e ritorno: 3.802 km
- dalla sede del ritiro al BC Place di Vancouver (Nuova Zelanda-Belgio) e ritorno: 3.802 km
- dalla sede del ritiro allo stadio Akron di Zapopan (Corea del Sud-Repubblica Ceca) e ritorno: 2.936 km
- dalla sede del ritiro al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (Repubblica Ceca-Sudafrica) e ritorno: 2.382 km
- dalla sede del ritiro allo stadio Azteca di Città del Messico (Repubblica Ceca-Messico) e ritorno: 2.976 km
- dalla sede del ritiro al Levi's Stadium di Santa Clara (Austria-Giordania) e ritorno: 1.810 km
- dalla sede del ritiro al Levi's Stadium di Santa Clara (Giordania-Algeria) e ritorno: 1.810 km
- dalla sede del ritiro all'AT&T Stadium di Arlington (Giordania-Argentina) e ritorno: 5.212 km
- dalla sede del ritiro all'AT&T Stadium di Arlington (Inghilterra-Croazia) e ritorno: 1.466 km
- dalla sede del ritiro al Gillette Stadium di Foxborough (Inghilterra-Ghana) e ritorno: 3.974 km
- dalla sede del ritiro al MetLife Stadium di East Rutherford (Panama-Inghilterra) e ritorno: 3.507 km
- dalla sede del ritiro al BMO Field di Toronto (Canada-Bosnia ed Erzegovina) e ritorno: 5.368 km
- dalla sede del ritiro al SoFi Stadium di Inglewood (Svizzera-Bosnia ed Erzegovina) e ritorno: 1.864 km
- dalla sede del ritiro al Lumen Field di Seattle (Bosnia ed Erzegovina-Qatar) e ritorno: 2.306 km
- dalla sede del ritiro al Levi's Stadium di Santa Clara (Austria-Giordania) e ritorno: 768 km
- dalla sede del ritiro all'AT&T Stadium di Arlington (Argentina-Austria) e ritorno: 4.221 km
- dalla sede del ritiro all'Arrowhead Stadium di Kansas City (Algeria-Austria) e ritorno: 4.620 km
- dalla sede del ritiro all'NRG Stadium di Houston (Germania-Curaçao) e ritorno: 3.088 km
- dalla sede del ritiro all'Arrowhead Stadium di Kansas City (Ecuador-Curaçao) e ritorno: 3.904 km
- dalla sede del ritiro al Lincoln Financial Field di Philadelphia (Costa d'Avorio-Curaçao) e ritorno: 3.129 km