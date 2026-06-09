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Mondiali 2026 in Usa, Canada e Messico: quali squadre viaggeranno di più per spostarsi

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Il Mondiale torna ad essere itinerante, giocato tra Stati Uniti, Canada e Messico. Considerando le sole tre partite della fase a gironi, quali saranno le nazionali che si muoveranno di più? Questa la classifica per km coperti: si parte dai 986 km di uno dei Paesi ospitanti agli oltre 10 mila km della nazionale prima in questa speciale graduatoria

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