 Mondiali 2026, le probabili formazioni di tutte le nazionali | Sky Sport
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Mondiali, le formazioni tipo di tutte le squadre partecipanti

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48 foto

Tutte e 48 le nazionali, tutte schierate in campo con la loro formazione tipo: la più forte, la più attesa (al netto di qualche guaio fisico che potrebbe tenere fuori qualcuno nella prima giornata). Sta iniziando il Mondiale: sai come giocheranno le varie nazionali? Prevalenza del 4-2-3-1, poi tanto 4-3-3. In nove giocano a tre dietro: ecco la guida completa

TUTTI I CONVOCATI DELLE 48 NAZIONALI

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