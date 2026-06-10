Mondiali, le formazioni tipo di tutte le squadre partecipanti
Tutte e 48 le nazionali, tutte schierate in campo con la loro formazione tipo: la più forte, la più attesa (al netto di qualche guaio fisico che potrebbe tenere fuori qualcuno nella prima giornata). Sta iniziando il Mondiale: sai come giocheranno le varie nazionali? Prevalenza del 4-2-3-1, poi tanto 4-3-3. In nove giocano a tre dietro: ecco la guida completa
- REPUBBLICA CECA (3-4-2-1) Kovar/Hornicek; Chaloupek, Hranac, Krejci; Zeleny, Soucek, Darida, Coufal; Provod, Sulc; Schick. Ct. Koubek
- COREA DEL SUD (4-2-3-1): Seung-gyu Kim; Seol, Min-jae Kim, Han-beom Lee, Tae-seok Lee; Hwang In-beom, Castrop; Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Bae; Son.
Ct. Hong
- MESSICO (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Pineda, Alvarez, Fidalgo; Vega, Jimenez, Quinones. Ct. Aguirre
- SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Sibisi, Ndamane, Modiba; Sithole, Mokoena; Apollis, Zwane, Mofokeng; Foster. Ct. Broos
- SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas/Okafor. Ct. Yakin
- CANADA (4-4-2): Crepeau; Sigur, Bombito, Jones, Laryea; Buchanan, Koné, Eustaquio, Davies; Oluwaseyi, David. Ct. Marsch
- QATAR (4-3-3): Barsham; Al-Alawi, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Hussain; Boudiaf, Fathy, Laye; Edmilson Junior, Almoez Ali, Afif. Ct. Lopetegui
- BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Dzeko. Ct. Barbarez
- HAITI (4-3-3): Placide; Arcus, Adé, Duverne, Expérience; Danley Jean-Jacques, Bellegarde, Deedson/Josué Casimir; Isidor, Nazon, Providence. Ct. Migné
- BRASILE (4-4-2): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Luiz Henrique, Casemiro, Bruno Guimaraes, Raphinha; Vinicius, Cunha. Ct. Ancelotti
- SCOZIA (4-1-4-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson; Gannon-Doak, Christie, McTominay, McGinn; Adams. Ct. Clarke
- MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; Ounahi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Saibari, Talbi; El Kaabi. Ct. Ouahbi
- AUSTRALIA (5-4-1): Ryan; Italiano, Degenek, Souttar, Circati, Bos; Metcalfe, Devlin, O’Neill, Irankunda; Touré. Ct. Popovic
- TURCHIA (3-4-2-1): Cakir; Demiral, Kabak, Bardakci; Celik, Calhanoglu, Kokcu, Kadioglu; Guler, Yildiz; Akturkoglu. Ct. Montella
- PARAGUAY (4-4-2): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; D. Gomez, Ojeda, Bobadilla, Almiron; Enciso, Avalos. Ct. Alfaro
- STATI UNITI (4-3-3): Freese; Freeman, Richards, Trusty, Antonee Robinson; McKennie, Berhalter, Adams; Weah, Balogun, Pulisic. Ct. Pochettino
- COSTA D’AVORIO (4-3-3): Fofana; Doué, Kossounou, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, Oulai; Pepé, Guessand, Diomandé. Ct. Faé
- GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann
- CURAÇAO (4-3-3): Room; Sambo, Van Eijma, Obispo, Floranus; J. Bacuna, Comenencia, L. Bacuna; Chong, Locadia, Gorré. Ct. Advocaat
- ECUADOR (4-3-3): Galindez; Preciado, Ordonez, Pacho, Hincapié; Vite, Caicedo, Castillo; Yeboah, E. Valencia, Angulo. Ct. Beccacece
- TUNISIA (4-3-3): Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Gharbi, Skhiri, Mejbri; Achouri, Mastouri, Tounekti. Ct. Lamouchi
- GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda. Ct. Moriyasu
- SVEZIA (3-4-2-1): Nordfeldt; Starfelt, Lagerbielke, Lindelof; Svensson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Nygren, Elanga; Gyokeres. Ct. Potter
- OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Depay. Ct. Koeman
- IRAN (4-2-3-1): Beiranvand; Yousefi, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghaedi, Mohebi; Taremi. Ct. Ghalenoei
- BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere. Ct. Rudi Garcia
- EGITTO (3-4-1-2): El Shenawy; Ibrahim, Abdelmaguid, Rabia; Hany, Attia, Lasheen, Fattouh; Ashour; Salah, Marmoush. Ct. Hassan
- NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Stamenic, Bell; McCowatt, Singh, Garbett; Wood. Ct. Bazeley
- SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. Ct. De la Fuente
- ARABIA SAUDITA (4-3-3): Al-Aqidi; Boushal, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari; Al-Shehri/Mandash, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari. Ct. Donis
- URUGUAY (4-3-3): Rochet; Varela, Gimenez, Araujo, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Nunez, Rodriguez. Ct. Bielsa
- CAPO VERDE (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Pina, Duarte; Rodrigues, Monteiro, Cabral; Livramento. Ct. Bubista
- FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Dembélé, Olise, Thuram; Mbappé. Ct. Deschamps
- IRAQ (4-2-3-1): Hassan; Hussein Ali, Sulaka, Tahseen, Doski; Al-Ammari, Bayesh; Ali Jasim, Iqbal, Amyn; Aymen Hussein. Ct. Arnold
- NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Heggem, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Aurnses; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct. Solbakken
- SENEGAL (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Mané; Jackson. Ct. Thiaw
- GIORDANIA (3-4-3): Abulaila; Abu Dahab, Nasib, Al-Arab; Haddad, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha; Al Tamari, Olwan, Al-Mardi. Ct. Sellami
- ALGERIA (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Boudaoui; Mahrez, Aouar, Chaibi; Gouiri. Ct. Petkovic
- ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; Mac Allister, Paredes, Fernandez; Messi, Lautaro/Álvarez, Almada. Ct. Scaloni
- AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Schmid, Sabitzer; Arnautovic. Ct. Rangnick
- RD CONGO (4-2-3-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Bongonda, Kakuta, Wissa; Bakambu. Ct. Desabre
- UZBEKISTAN (3-4-2-1): Nematov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullayev; Ganiev, Urunov; Shomurodov. Ct. Cannavaro
- PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. Ct. Roberto Martinez
- COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas/Montero; Muñoz, Sanchez, Mina/Lucumí, Mojica; Lerma, Rios; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Suarez. Ct. Lorenzo
- PANAMA (3-4-2-1): Mosquera; Farina, Andrade, Cordoba; Murillo, Carrasquilla, Godoy, Davis; Barcenas, Diaz; Fajardo. Ct. Christiansen
- GHANA (3-4-3): Asare; Adjetei, Seidu, Oppong; Yirenkyi, Sibo, Partey, Mensah; Sulemana, Semenyo, Ayew. Ct. Queiroz
- CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Sucic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir. Ct. Dalic
- INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford/Gordon; Kane. Ct. Tuchel