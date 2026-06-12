Mondiali, Corea del Sud-Repubblica Ceca 2-1: la partita e le statistiche
A Guadalajara, in Messico, Corea del Sud-Repubblica Ceca termina 2-1 nella partita valida per il gruppo A dei Mondiali. Tutti i gol nel secondo tempo: al 58' Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca, al 67' pareggia In-Beom Hwang. Dieci minuti dopo Tomas Soucek sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il Var annulla il gol. All'81' Hyeon-Gyu Oh porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato
- Coufal lancia una lunga rimessa laterale e Krejci si avventa sul primo palo, segnando con il primo tiro in porta della Repubblica Ceca!
- Dopo un lunghissimo fraseggio a centrocampo l'intuizione di Lee Kang-in che serve benissimo inverticale Hwang In-beom che entra in area, col tacco sinistro stoppa il pallone e manda a vuoto l'uscita del portiere, appoggiando poi comodamente di destro a porta sguarnita.
- Dopo un gol annullato a Soucek per fuorigioco, la Corea completa la rimonta grazie a Hyeon-Gyu Oh che di piatto batte da due passi il portiere su assist da destra di In-Beom Hwang