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Mondiali, Corea del Sud-Repubblica Ceca 2-1: la partita e le statistiche

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A Guadalajara, in Messico, Corea del Sud-Repubblica Ceca termina 2-1 nella partita valida per il gruppo A dei Mondiali. Tutti i gol nel secondo tempo: al 58' Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca, al 67' pareggia In-Beom Hwang. Dieci minuti dopo Tomas Soucek sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il Var annulla il gol. All'81' Hyeon-Gyu Oh porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato

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