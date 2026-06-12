Dopo la prima cerimonia d'apertura in Messico, il Mondiale 2026 si sposta in Canada e negli Stati Uniti. Le due padrone di casa affronteranno rispettivamente Bosnia (venerdì 12 giugno ore 21 italiane) e Paraguay (sabato 13 giugno ore 3 italiane). Ecco le probabili formazioni delle prime due partite: Pulisic e McKennie pronti a guidare gli Usa