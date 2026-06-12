Dopo la prima cerimonia d'apertura in Messico, il Mondiale 2026 si sposta in Canada e negli Stati Uniti. Le due padrone di casa affronteranno rispettivamente Bosnia (venerdì 12 giugno ore 21 italiane) e Paraguay (sabato 13 giugno ore 3 italiane). Ecco le probabili formazioni delle prime due partite: Pulisic e McKennie pronti a guidare gli Usa
- Gruppo B: CANADA-BOSNIA- Venerdì 12 giugno ore 21
- Gruppo D: STATI UNITI-PARAGUAY - Sabato 13 giugno ore 3
- Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, Cornelius, De Fougerolles, Laryea; Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar; David, Larin. All. Marsch
- Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Memic; Demirovic, Dzeko. All. Barbarez
- Stati Uniti (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Tillman, Adams; Dest, Mckennie, Pulisic; Balogun. All. Pochettino
- Paraguay (4-2-3-1): Fernandez; Caceres, Alderete, G. Gomez, Alonso; D. Gomez, Cubas; Kaku, Bobadilla, Almiron; Sanabria. All. Alfaro