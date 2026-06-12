 Probabili formazioni Mondiali 2026 delle partite di oggi: le ultime news | Sky Sport
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Mondiali 2026, probabili formazioni: ultime news sulle partite di oggi

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Dopo la prima cerimonia d'apertura in Messico, il Mondiale 2026 si sposta in Canada e negli Stati Uniti. Le due padrone di casa affronteranno rispettivamente Bosnia (venerdì 12 giugno ore 21 italiane) e Paraguay (sabato 13 giugno ore 3 italiane). Ecco le probabili formazioni delle prime due partite: Pulisic e McKennie pronti a guidare gli Usa

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