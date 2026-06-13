Il Brasile di Carlo Ancelotti apre, contro il Marocco, la propria avventura ai Mondiali 2026 al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey, in una sfida valida per il gruppo C. L'unico precedente tra le due nazionali si è giocato in amichevole nel marzo 2023 a Tangeri, e vide la vittoria del Marocco per 2-1. Ecco le probabili formazioni per la sfida che si giocherà alla mezzanotte italiana
- Portiere: ALISSON
- Terzino destro: DANILO
- Difensore centrale: MARQUINHOS
- Difensore centrale: GABRIEL MAGALHAES
- Terzino sinistro: ALEX SANDRO
- Centrocampista: CASEMIRO
- Centrocampista: BRUNO GUIMARAES
- Esterno destro: RAPHINHA
- Trequartista: PAQUETA'
- Esterno sinistro: VINICIUS JR
- Attaccante: DA CUNHA
- Neymar è ancora in fase di recupero da un infortunio di secondo grado al polpaccio ed è fra gli indisponibili
- Nel ruolo di terzino destro Danilo dovrebbe essere favorito su Ederson che è stato provato in quella posizione negli ultimi allenamenti
- In attacco Matheus Cunha è avanti a Endrick e Igor Thiago
- Senza gli infortunati Aguerd e Ezzalzouli il Marocco fa il suo esordio puntando sulle sue stelle Hakimi e Brahim Diaz
- Mazraoui non è al meglio ma dovrebbe recuperare dai suoi problemi ad una spalla