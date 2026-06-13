 Brasile Marocco, le probabili formazioni ai Mondiali 2026 | Sky Sport
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Mondiali 2026, Brasile-Marocco: le probabili formazioni

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Il Brasile di Carlo Ancelotti apre, contro il Marocco, la propria avventura ai Mondiali 2026 al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey, in una sfida valida per il gruppo C. L'unico precedente tra le due nazionali si è giocato in amichevole nel marzo 2023 a Tangeri, e vide la vittoria del Marocco per 2-1. Ecco le probabili formazioni per la sfida che si giocherà alla mezzanotte italiana

ANCELOTTI: "NEYMAR? SPERO PRESTO IN GRUPPO"

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