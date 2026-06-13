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diario mondiale

Quando per vedere lo spettacolo è il cinema che va allo stadio

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino
©Getty

Secondo appuntamento con il diario Mondiale di Sky Sport Insider, curato dal nostro inviato a New York Gianfranco Teotino, che ogni giorno ci darà il suo personalissimo punto di vista su un tema, un protagonista, una partita del Mondiale in corso in Messico, Canada e Stati Uniti. Il tema di oggi è legato alla popolarità degli Usa di Pulisic e Pochettino, brillantissimi all'esordio in campo e seguiti da decine di star del cinema, influencer e personalità del mondo della politica 

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