E' il giorno dell'esordio del Brasile contro il Marocco in una delle partite più interessanti della prima giornata del Mondiale che si gioca alla mezzanotte italiana. Prima in campo anche la Svizzera che, nel gruppo B, di Canada e Bosnia, affronta il Qatar alle 21 italiane. Nella notte fra il 13 e il 14 giugno alle 3 si gioca invece Haiti-Scozia, altro match del girone C di Brasile e Marocco. Ecco le probabili formazioni

BRASILE-MAROCCO, LE PROBABILI FORMAZIONI