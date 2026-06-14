Da baby tifoso a dominatore col Brasile: chi è il talento marocchino Bouaddi

Ma partiamo dal principio: Ayyoub Bouaddi è un classe 2007, nato a Senlis, un pittoresco e storico comune situato nel dipartimento dell'Oise, nella regione dell'Alta Francia, a nord di Parigi. Ha mosso i primi passi nell'AFC Creil, una società dilettantistica locale in cui ha militato addirittura per un decennio, dal 2012 al 2021.

Ecco un altro dei suoi segreti: la stabilità, come quella che garantisce alle sue squadre in mezzo al campo. Di club ne ha avuti solo due, Creil e Lille, con cui sta esplodendo nel grande calcio. Col Lille vanta già quasi cento presenze e — vale la pena ricordarlo — parliamo di una squadra che in passato ha lanciato talenti come Hazard, Osimhen, Maignan, Yoro e Leão (solo per citarne alcuni).