La sua partecipazione ai Mondiali si è conclusa prima ancora dell'ingresso negli Stati Uniti ma la Fifa ha deciso di tutelare Omar Artan almeno dal punto di vista economico. L'arbitro somalo riceverà il compenso completo previsto per il torneo, come se avesse regolarmente fatto parte della squadra arbitrale. A riportarlo è la BBC, citando fonti interne alla Federazione internazionale. Artan era arrivato all'aeroporto di Miami con un passaporto diplomatico e un visto valido, ma è stato fermato dalle autorità statunitensi e interrogato per circa 11 ore. Alla base del provvedimento ci sarebbe una presunta associazione con membri di organizzazioni terroristiche, ricostruzione respinta dal direttore di gara: "Avevo i documenti in regola, sono semplicemente un arbitro che cercava di vivere il sogno più grande della sua vita", aveva dichiarato.