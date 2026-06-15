La Spagna di De La Fuente esordisce ai Mondiali contro Capo Verde ad Atlanta, con fischio d'inizio alle ore 18. Il Ct ha annunciato che Yamal e Nico Williams non partiranno titolari: in attacco, al fianco di Oyarzabal, ci saranno Baena e Ferran. Sulla destra ballottaggio tra Llorente e Porro. Per Bubista, Ct di Capo Verde, uno dei principali dubbi riguarda il centravanti: l'ex Verona Livramento è in ballottaggio con Da Costa
- Portiere: UNAI SIMON
- Terzino destro: LLORENTE
- Difensore centrale: CUBARSÍ
- Difensore centrale: LAPORTE
- Terzino sinistro: CUCURELLA
- Mezzala destra: RODRI
- Centrocampista centrale: PEDRI
- Mezzala sinistra: FABIAN RUIZ
- Esterno destro: BAENA
- Attaccante: OYARZABAL
- Esterno sinistro: FERRAN TORRES
- Il Ct ha annunciato che Yamal, pur essendo in ottime condizioni, non partirà dall'inizio così come Nico Williams: in attacco ci saranno Baena e Ferran Torres insieme a Oyarzabal.
- In porta il titolare dovrebbe essere Unai Simon
- Ballottaggio sulla corsia di destra tra Llorente e Porro, con il primo in vantaggio
- Sulla trequarti dovrebbero agire Mendes, Monteiro e Jovane Cabral (ex Lazio e Salernitana).
- In attacco ballottaggio tra Dailon Livramento, calciatore di proprietà del Verona, e Nuno Da Costa.