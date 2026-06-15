La Spagna di De La Fuente esordisce ai Mondiali contro Capo Verde ad Atlanta, con fischio d'inizio alle ore 18. Il Ct ha annunciato che Yamal e Nico Williams non partiranno titolari: in attacco, al fianco di Oyarzabal, ci saranno Baena e Ferran. Sulla destra ballottaggio tra Llorente e Porro. Per Bubista, Ct di Capo Verde, uno dei principali dubbi riguarda il centravanti: l'ex Verona Livramento è in ballottaggio con Da Costa

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