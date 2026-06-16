 Iran Nuova Zelanda ai Mondiali: cosa è successo nella notte | Sky Sport
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Iran-Nuova Zelanda: fischi all'inno e tante bandiere pre rivoluzione al Sofi Stadium

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Dopo le tensioni, sia legate ai visti, sia alla partecipazione dell'Iran al Mondiale negli Usa, vista la complessa situazione geopolitica, nella notte italiana ha parlato il campo. Al SoFi Stadium di Inglewood (California), la sfida è stata, com'era lecito attendersi, piena di tensione emotiva sugli spalti. Durante l'esecuzione dell'inno nazionale iraliano, sono piovuti sonori fischi da parte del pubblico, mentre all'interno dell'impianto sono entrate in massa le storiche bandiere con il leone e il sole

IRAN-NUOVA ZELANDA: GOL E STATISTICHE

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