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Brasile, Neymar torna ad allenarsi: le ultime news sull'infortunio

Mondiali

La stella del Santos è tornata ad allenarsi, anche se per il momento solo a parte e senza pallone, dopo la lesione di secondo grado al polpaccio. Difficile vederlo in campo nella seconda gara del Mondiale della Seleçao contro Haiti ma aumentano le possibilità di una sua convocazione contro la Scozia

MONDIALE, LE ULTIME NEWS LIVE

Si avvicina il rientro di Neymar. Il brasiliano è tornato nella giornata di oggi 16 giugno ad allenarsi, dopo la lesione di 2° grado al polpaccio rimediata a pochi giorni dall'inizio del Mondiale. La stella del Santos non ha sostenuto la seduta in gruppo, ma ha svolto solo lavoro atletico senza pallone per il momento. Un piccolo passo in avanti ma la parola d'ordine è cautela.

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Quanto torna Neymar

Dopo aver saltato il debutto del Brasile al Mondiale contro il Marocco, resta difficile ipotizzare di vedere Neymar in campo nella prossima gara della Seleçao contro Haiti, in programma sabato 20 giugno alle 2.30 ora italiana. Lo staff di Carlo Ancelotti punta ad averlo a disposizione per la terza e ultima partita della fase a gironi contro la Scozia (che si giocherà giovedì 25 giugno a mezzanotte).

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