La stella del Santos è tornata ad allenarsi, anche se per il momento solo a parte e senza pallone, dopo la lesione di secondo grado al polpaccio. Difficile vederlo in campo nella seconda gara del Mondiale della Seleçao contro Haiti ma aumentano le possibilità di una sua convocazione contro la Scozia

Si avvicina il rientro di Neymar. Il brasiliano è tornato nella giornata di oggi 16 giugno ad allenarsi, dopo la lesione di 2° grado al polpaccio rimediata a pochi giorni dall'inizio del Mondiale. La stella del Santos non ha sostenuto la seduta in gruppo, ma ha svolto solo lavoro atletico senza pallone per il momento. Un piccolo passo in avanti ma la parola d'ordine è cautela.