 Austria Giordania 3-1 ai Mondiali 2026: risultato, gol e classifica | Sky Sport
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Austria Giordania 3-1, esordio ok per Rangnick grazie ad Arnautovic

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Soffre ma vince 2-1 l'Austria di Rangnick nella prima partita del Mondiale contro l'esordiente Giordania. Vittoria maturata nella seconda parte della ripresa quando Al-Arab, preoccupato dalla presenza in area di Arnautovic, deviava di testa nella propria porta il pallone. Ottima prova della Giordania che, specie nel primo tempo aveva giocato meglio dell'Austria, sfiorando con Olwan il pareggio dopo la rete dalla distanza di Schmid, prima di trovarlo, sempre con l'attaccante, nella ripresa

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