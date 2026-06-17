Soffre ma vince 2-1 l'Austria di Rangnick nella prima partita del Mondiale contro l'esordiente Giordania. Vittoria maturata nella seconda parte della ripresa quando Al-Arab, preoccupato dalla presenza in area di Arnautovic, deviava di testa nella propria porta il pallone. Ottima prova della Giordania che, specie nel primo tempo aveva giocato meglio dell'Austria, sfiorando con Olwan il pareggio dopo la rete dalla distanza di Schmid, prima di trovarlo, sempre con l'attaccante, nella ripresa
- Al San Francisco Bay Area Stadium c'è il battesimo per l'Austria di Ralf Rangnick, idea sfumata del Milan, contro la Giordania, all'esordio assoluto in un mondiale. Nessun timore reverenziale per gli uomini allenati dal marocchino Sellami che si affacciano con coraggio anche nei primi minuti dalle parti di Schlager
- Buona risposta dell'Austria che trova presto il vantaggio con Romano Schmid, centrocampista del Werder Brema, che pesca dai 20 metri un destro che si infila dove Laila non può arrivare
- Non si fa attendere la reazione della Giordania. Il più intraprendente è Olwan che dopo una prima conclusione finita fuori, poco dopo di testa sfiora il pareggio colpendo la traversa
- Stavolta Olwan entra proprio nella storia del calcio giordano. E' suo il primo gol a un campionato del Mondo per una della Nazionali che fanno il proprio esordio in questa edizione. Palla recuperata a centrocampo da Al Rawabdeh e lunga corsa dell'attaccante sulla sinistra, poi rientro sul destro e palla che bacia il palo lontano prima di infilarsi alle spalle di Schalger. Pareggio meritato per la Giordania che ha calciato più volte in porta rispetto all'Austria
- La mossa Arnautovic, inserito all'inizio della ripresa da Rangnick, sembra dare i suoi frutti al 67' ma il tocco vincente in mischia dell'ex Inter è vanificato dall'intervento del Var che vede un precedente fallo di mano di Posch
- Il vantaggio austriaco arriva però pochi minuti dopo, sugli sviluppi di un corner con Arnautovic che cerca lo stacco di testa e trova alle sue spalle, la deviazione sfortunata di Al-Arab. Si tratta del quinto autogol di questa edizione dei Campionati del Mondo
- Da rilevare l'impatto avuto da Marko Arnautovic sul match. Nel secondo tempo si è messo al servizio della squadra non solo in attacco ma in tutte le zone del campo. Ben 11 tocchi, un gol realizzato e poi annullato dal Var e la compartecipazione anche nella rete della vittoria con la sua presenza fisica a mettere in ansia la difesa della Giordania
- Meritato il gol nel recupero per Arnautovic che dal dischetto trova il suo primo centro nel torneo dopo un secondo tempo travolgente