Mondiali 2026, Inghilterra-Croazia 4-2: le pagelle. Uragano Kane, male Modric
Tantissime emozioni in Inghilterra-Croazia ma alla fine, grazie alle reti di Kane (doppietta), Bellingham e Rashford, la squadra di Tuchel ha battuto la formazione croata. La squadra di Dalic, però, aveva chiuso il primo tempo sul 2-2 grazie ai gol di Baturina e Musa e ha combattuto fino all'ultimo minuto. Kane si conferma una macchina da gol mentre Modric inizia male questo Mondiale: le pagelle a cura di Filippo Benincampi
- PICKFORD voto 6
- JAMES voto 5
- STONES voto 6
- KONSA voto 5
- O'REILLY voto 6
- ANDERSON voto 7
- RICE voto 7
- MADUEKE voto 7
- BELLINGHAM voto 7,5
- GORDON voto 6
- KANE voto 8
- 87' GUEHI voto SV
- 72' ROGERS voto 7
- 72' SAKA voto 7
- 80' SPENCE voto SV
- 72' RASHFORD voto 7,5
- CT TUCHEL voto 7,5
- LIVAKOVIC voto 7
- SUTALO voto 6
- VUSKOVIC voto 5,5
- GVARDIOL voto 5,5
- STANISIC voto 6
- MODRIC voto 5
- MARIO PASALIC voto 6
- PERISIC voto 6,5
- P. SUCIC voto 6
- BATURINA voto 7
- MUSA voto 6,5
- 66' MARCO PASALIC voto 6
- 58' KOVACIC voto 6
- 79' KRAMARIC voto 6
- 78' VLASIC voto 6
- 66' Matanovic voto 6
- CT DALIC voto 5