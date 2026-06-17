 Inghilterra Croazia 4-2: le pagelle dei Mondiali 2026 | Sky Sport
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Mondiali 2026, Inghilterra-Croazia 4-2: le pagelle. Uragano Kane, male Modric

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Tantissime emozioni in Inghilterra-Croazia ma alla fine, grazie alle reti di Kane (doppietta), Bellingham e Rashford, la squadra di Tuchel ha battuto la formazione croata. La squadra di Dalic, però, aveva chiuso il primo tempo sul 2-2 grazie ai gol di Baturina e Musa e ha combattuto fino all'ultimo minuto. Kane si conferma una macchina da gol mentre Modric inizia male questo Mondiale: le pagelle a cura di Filippo Benincampi

INGHILTERRA-CROAZIA: LA PARTITA

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