Con il gol contro il Portogallo, Yoane Wissa ha scritto la storia della Repubblica Democratica del Congo, regalando alla sua nazionale il primo gol e il primo punto nella storia dei Mondiali. Classe 1996, ha fatto una lunghissima gavetta in Francia, è sopravvissuto a un'aggressione con l'acido e ha anticipato l'esultanza di Erling Haaland. Scopriamo chi è in 9 punti

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